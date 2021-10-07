Столтенберг раскрыл, почему выслали российских дипломатов из Брюсселя

8 октября, 00:45

Решение НАТО выслать восемь российских дипломатов из Брюсселя связано не с конкретными событиями, а в целом с деятельностью России и разведывательной информацией альянса.

Об этом заявил в четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Совета НАТО, передает ТАСС.

«Это решение не связано ни с какими конкретными событиями, но мы видели в течение уже некоторого времени усиление российской вредоносной деятельности, — заявил он. — Решение было принято на основании разведывательных данных, что эти лица являются офицерами разведки».

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Турция закрыла все КПП на границе с Ираном в поддержку Азербайджана

7 октября, 17:10

Турция закрыла все свои контрольно-пропускные пункты для иранских грузовиков. Об этом сообщил РИА Новости глава Ассоциации развития торговли с Ираном Озджан Алаш.

По его словам, данное решение принято в качестве ответа на запрет для проезда турецких фур в Иран.

«Торговый оборот между Ираном и Турцией полностью приостановлен из-за напряженной ситуации на границе Ирана с Азербайджаном», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, ситуация может отразиться негативно на торговых отношениях Тегерана и Анкары, товарооборот между которыми и так снизился из-за пандемии коронавируса.