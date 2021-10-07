Столтенберг раскрыл, почему выслали российских дипломатов из Брюсселя

Решение НАТО выслать восемь российских дипломатов из Брюсселя связано не с конкретными событиями, а в целом с деятельностью России и разведывательной информацией альянса.

Об этом заявил в четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Совета НАТО, передает ТАСС.

«Это решение не связано ни с какими конкретными событиями, но мы видели в течение уже некоторого времени усиление российской вредоносной деятельности, — заявил он. — Решение было принято на основании разведывательных данных, что эти лица являются офицерами разведки».