Дания может подарить Литве колючую проволоку

8 октября, 00:31

Правительство Дании заявило, что может подарить Литве 15 км колючей проволоки для защиты границ от нелегальных мигрантов, прибывающих в страну из Беларуси. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Le Monde.

Об этом заявил министр по вопросу миграции Дании, Маттиас Тесфайе, посетив Литву и поблагодарив ее «за помощь в защите границ Европы и НАТО». Дания также активно борется с притоком мигрантом, а глава правительства, премьер-министр Метте Фредериксон призвала «снизить до нуля количество просителей убежища».

﻿

Турция закрыла все КПП на границе с Ираном в поддержку Азербайджана

7 октября, 17:10

Турция закрыла все свои контрольно-пропускные пункты для иранских грузовиков. Об этом сообщил РИА Новости глава Ассоциации развития торговли с Ираном Озджан Алаш.

По его словам, данное решение принято в качестве ответа на запрет для проезда турецких фур в Иран.

«Торговый оборот между Ираном и Турцией полностью приостановлен из-за напряженной ситуации на границе Ирана с Азербайджаном», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, ситуация может отразиться негативно на торговых отношениях Тегерана и Анкары, товарооборот между которыми и так снизился из-за пандемии коронавируса.