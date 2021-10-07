Дания может подарить Литве колючую проволоку

Правительство Дании заявило, что может подарить Литве 15 км колючей проволоки для защиты границ от нелегальных мигрантов, прибывающих в страну из Беларуси. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Le Monde.
Об этом заявил министр по вопросу миграции Дании, Маттиас Тесфайе, посетив Литву и поблагодарив ее «за помощь в защите границ Европы и НАТО». Дания также активно борется с притоком мигрантом, а глава правительства, премьер-министр Метте Фредериксон призвала «снизить до нуля количество просителей убежища».