Американская субмарина наткнулась на неизвестный объект

Атомная ударная подводная лодка ВМС США USS Connecticut (SSN 22) (класс Seawolf) столкнулась с неизвестным объектом во время погружения в Индо-Тихоокеанском регионе, никто из экипажа не получил опасных для жизни травм, ядерная силовая установка не пострадала. Инцидент произошел в Южно-Китайском море.

USS Connecticut не сталкивалась с другой подводной лодкой. Американская субмарина самостоятельно возвращается в порт.

«[Подлодка] USS Connecticut (SSN 22) столкнулась с объектом во время погружения во второй половине дня 2 октября в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе. Опасных для жизни травм [у экипажа] нет», — отмечается в заявлении пресс-службы Тихоокеанского флота США, которое приводит ТАСС.

Там подчеркнули, что «безопасность экипажа остается главным приоритетом ВМС». Сама подлодка «остается в безопасном и стабильном состоянии». «Ядерной силовой установке и отсекам USS Connecticut не было нанесено ущерба, они остаются полностью работоспособными. В настоящее время оценивается степень повреждения других частей подводной лодки», — указали в пресс-службе. ВМС США расследуют инцидент.