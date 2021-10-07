Сенатор: Страны Прибалтики не дождутся развала России

7 октября, 23:48

Страны Прибалтики не дождутся развала России: наша страна будет только крепнуть и развиваться. Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя враждебные высказывания бывшего председателя Верховного совета Литвы Витаутаса Ландсбергиса.

«В сильной России заинтересовано подавляющее большинство стран, кроме ЕС… Почему хотят сильную Россию? Потому что Россия ведёт себя порядочно. Она защищает страны, которые попали в сложную ситуацию, чаще всего из-за политики ЕС и американцев», — заключил Цеков, слова которого приводит RT.

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Турция закрыла все КПП на границе с Ираном в поддержку Азербайджана

7 октября, 17:10

Турция закрыла все свои контрольно-пропускные пункты для иранских грузовиков. Об этом сообщил РИА Новости глава Ассоциации развития торговли с Ираном Озджан Алаш.

По его словам, данное решение принято в качестве ответа на запрет для проезда турецких фур в Иран.

«Торговый оборот между Ираном и Турцией полностью приостановлен из-за напряженной ситуации на границе Ирана с Азербайджаном», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, ситуация может отразиться негативно на торговых отношениях Тегерана и Анкары, товарооборот между которыми и так снизился из-за пандемии коронавируса.