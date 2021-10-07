Анкара отреагировала на убийство турецкого военного уничтожением 5 террористов в Сирии

7 октября, 22:27

Армия Турции уничтожила пять террористов на севере Сирии в ответ на гибель турецкого военного, заявил глава Минобороны страны Хулуси Акар.

«Сегодня в зоне операции «Щит Евфрата» (на севере Сирии) в результате ракетного обстрела со стороны террористов погиб наш боевой товарищ. Мы немедленно начали операцию против террористов, которые убили нашего героя. Пять из них были захвачены мёртвыми вместе с их оружием», — говорится в сообщении Акара на сайте Минобороны Турции.

По его словам, операция продолжается и число уничтоженных террористов может увеличиться.

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Турция закрыла все КПП на границе с Ираном в поддержку Азербайджана

7 октября, 17:10

Турция закрыла все свои контрольно-пропускные пункты для иранских грузовиков. Об этом сообщил РИА Новости глава Ассоциации развития торговли с Ираном Озджан Алаш.

По его словам, данное решение принято в качестве ответа на запрет для проезда турецких фур в Иран.

«Торговый оборот между Ираном и Турцией полностью приостановлен из-за напряженной ситуации на границе Ирана с Азербайджаном», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, ситуация может отразиться негативно на торговых отношениях Тегерана и Анкары, товарооборот между которыми и так снизился из-за пандемии коронавируса.