Багдасаров: Армения стала вассальным государством Турции и Азербайджана?

Более позорного явления, чем беспрепятственный полет азербайджанской авиации через территорию Армении на фоне азербайджано-иранского конфликта трудно представить. Об этом на своем телеграм- канале написал политолог, историк Семен Багдасаров.

«С одной стороны, министр иностранных дел Армении говорит об особых отношениях с Ираном, а с другой мы наблюдаем весьма странные действия. Видимо руководство Армении пребывает в состоянии полнейшего опьянения либо вялотекущей шизофрении. Это означает, что завтра иранская сторона выдвинет свои претензии Армении. Напомню, что один из выходов Армении во внешний мир проходит через Иран, и в самый трудный момент иранцы помогали Армении в этом плане.

Оправдания в стиле «использование гражданскими самолетами как воздушного пространства Республики Армения, так и Азербайджана, ограничивалось исключительно в ходе 44-дневной войны», а ранее воздушное пространство не было закрыто, рассчитаны исключительно на идиотов. Армения стала вассальным государством Турции и Азербайджана? Интересно, а осуществляет ли полеты армянская авиация через территорию Азербайджана? Вопрос риторический.

Пора задуматься и армянской оппозиции. Может, стоит предпринять куда более действенные меры, чем покидать зал в знак протеста? Пора остановить волну шизофрении и пьянства, которые царят в головах некоторых армянских руководителей. Разумеется, в рамках действующего законодательства»,- написал он.