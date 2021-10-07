Песков подтвердил переговоры о встрече Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 7 октября, подтвердил информацию о переговорах по организации встречи глав Украины и России, сообщает Корреспондент.

«Действительно, между Офисом президента Украины и администрацией президента нашей страны — это Козак — осуществляются контакты с целью нащупать тот перечень вопросов, которые могли бы обсуждаться. И озвучивались, и формулировались разные предложения, но пока в сухом остатке какого-то общего понимания и готовности к формулированию повестки дня возможной встречи нет», — сказал Песков.

Так он прокомментировал публикацию СМИ о том, что российская сторона передала Киеву предложение с условиями встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.

На минувших выходных Зеленский в очередной раз заявил, что готов провести встречу с Путиным. По его словам, в РФ отказываются от встречи, поскольку она может принести неожиданный результат.

В ответ в Кремле заявили, что Путин никогда не отвергал возможность встречи, но предпосылок к ней сейчас нет.