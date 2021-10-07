Песков подтвердил переговоры о встрече Путина и Зеленского

7 октября, 14:46

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 7 октября, подтвердил информацию о переговорах по организации встречи глав Украины и России, сообщает Корреспондент.

«Действительно, между Офисом президента Украины и администрацией президента нашей страны — это Козак — осуществляются контакты с целью нащупать тот перечень вопросов, которые могли бы обсуждаться. И озвучивались, и формулировались разные предложения, но пока в сухом остатке какого-то общего понимания и готовности к формулированию повестки дня возможной встречи нет», — сказал Песков.

Так он прокомментировал публикацию СМИ о том, что российская сторона передала Киеву предложение с условиями встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.

На минувших выходных Зеленский в очередной раз заявил, что готов провести встречу с Путиным. По его словам, в РФ отказываются от встречи, поскольку она может принести неожиданный результат.

В ответ в Кремле заявили, что Путин никогда не отвергал возможность встречи, но предпосылок к ней сейчас нет.

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Чавушоглу косвенно ответил Ирану: Не тратьте впустую усилия

7 октября, 12:12

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу косвенно ответил на претензии Ирана по поводу совместных азербайджано-турецких учений.

По его словам, никто не может испортить отношения между Турцией и Азербайджаном.

«Пусть впустую не тратят усилия. Мы можем проводить военные учения в Турции, Азербайджане и сотрудничать в соответствии с нормами международного права. Не только Азербайджан, но и любая страна, включая Турцию, может установить связи с любым государством в различных сферах. Если они не причиняют нам вреда, мы не спрашиваем у этих стран, зачем они это делают. Наше братство, близкие отношения и сотрудничество с Азербайджаном, наши военные учения не направлены против кого-то. Поэтому пусть никто не беспокоится, наше единство, братство и солидарность не направлены против других», — заявил глава МИД Турции агентству «Репорт».