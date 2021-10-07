Эмир Дубая взломал телефон бывшей жены во время судебного процесса

Премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая шейх Мохаммед бин Рашид аль-Мактум приказал следить за телефоном шестой жены принцессы Хайи бинт аль-Хусейн с помощью шпионской программы Pegasus, сообщает издание Metro.

Высокий суд Лондона установил, что люди шейха взломали телефоны бывшей жены и ее адвокатов во время судебного разбирательства об опекунстве над двумя детьми. Это позволило прослушивать телефонные звонки принцессы, читать ее сообщения и электронную почту, использовать камеру и микрофон, а также выкрасть пароли и фотографии.

Адвокат бывшей жены Чарльз Гики сказал суду, что это оказало на нее очень сильное влияние. Хайя считает, что взлом был, и из-за этого она чувствует, что ее преследуют.

Шейх Мохаммед все обвинения отрицает. «Как глава правительства, который участвует в частных семейных разбирательствах, мне было неуместно предоставлять доказательства по таким деликатным вопросам ни лично, ни через моих советников в иностранный суд», — ответил он.