В Турции создали дрон-камикадзе для борьбы с беспилотниками

7 октября, 12:35

В Турции работают над системой защиты важных объектов от атак ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В основе системы лежит дрон-камикадзе Fedai, который создали для борьбы с беспилотниками. Об этом сообщает Daily Sabah.

Система защиты от беспилотников является совместной разработкой компаний Havelsan и Transvaro. Перспективный комплекс предназначен для защиты важных объектов от воздушного нападения с использованием роев дронов. Представитель компании Havelsan Незих Шишман (Nezih Şişman) отметил, что новая система использует искусственный интеллект для обнаружения и классификации целей.

По его словам, приближение беспилотников к охраняемой зоне будет фиксировать радар, который передает данные о цели на электрооптический комплекс. В свою очередь, комплекс может сопровождать цель до подготовки беспилотника Fedai к вылету.

Нейтрализация угрозы происходит путем подрыва боеголовки дрона-камикадзе, который выбирает оптимальное место для детонации после визуального сканирования цели. Шишман отметил, что взрыв боеголовки Fedai позволяет поразить цель на расстоянии до 40 метров. По его словам, демонстрация возможностей комплекса состоится в ближайшие два месяца.

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Чавушоглу косвенно ответил Ирану: Не тратьте впустую усилия

7 октября, 12:12

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу косвенно ответил на претензии Ирана по поводу совместных азербайджано-турецких учений.

По его словам, никто не может испортить отношения между Турцией и Азербайджаном.

«Пусть впустую не тратят усилия. Мы можем проводить военные учения в Турции, Азербайджане и сотрудничать в соответствии с нормами международного права. Не только Азербайджан, но и любая страна, включая Турцию, может установить связи с любым государством в различных сферах. Если они не причиняют нам вреда, мы не спрашиваем у этих стран, зачем они это делают. Наше братство, близкие отношения и сотрудничество с Азербайджаном, наши военные учения не направлены против кого-то. Поэтому пусть никто не беспокоится, наше единство, братство и солидарность не направлены против других», — заявил глава МИД Турции агентству «Репорт».