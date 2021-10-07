Израиль предупредил свои посольства о возможной террористической угрозе со стороны Ирана

Израиль предупредил свои посольства и дипломатические миссии по всему миру о возможной террористической угрозе со стороны Ирана.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Согласно 12-му телеканалу, израильским дипломатам по всему миру было приказано оставаться в состоянии повышенной готовности.

Иран стоит за неоднократными угрозами в адрес израильтян и израильских миссий по всему миру на протяжении многих лет. В марте 2021 года Совет национальной безопасности предупредил израильтян, что они могут стать мишенью Исламской Республики за рубежом. В нем говорилось, что Иран стоял за взрывом бомбы возле израильского посольства в Индии в январе, в результате которого никто не пострадал.