Израиль готовится к нормализации отношений с рядом стран региона



Ряд стран готовятся последовать примеру ОАЭ, Бахрейна, Марокко и Судана и подписать соглашения о нормализации отношений с Израилем.

Как сообщает газета Jerusalem Post, об этом сообщил глава МИД Израиля Яир Лапид в обращении к участникам заседания Федерации еврейских общин Северной Америки (JFNA).

Министр отметил, что не может пока раскрыть «названия» этих стран, однако уточнил, что США, ОАЭ, Бахрейн и Марокко помогают Израилю в установлении дипломатических отношений со странами региона.

Глава ведомства назвал расширение списка стран, признающих Израиль, «замечательным» процессом. «Это замечательный процесс, и Тель-Авив надеется расширить круг стран как в регионе, так и за его пределами»,- сказал глава израильской дипломатии.

Яир отметил, что не делал этого и раньше, поскольку это может навредить усилиям Тель-Авива.

Министр сказал далее, что палестино-израильское урегулирование актуально для израильского правительства также, как и нормализация отношений со странами региона.

По словам главы ведомства, Израиль «пристально следит» за сектором Газа на юге и ливанским движением «Хезболла» — на севере.