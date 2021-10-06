Обнародовано количество ядерных боеголовок имеющихся на вооружении США



К сентябрю прошлого года у США на вооружении находились 3750 ядерных боеголовок, сообщает Госдеп на своем сайте.

«По состоянию на сентябрь 2020 года запас ядерных боеголовок США состоял из 3750 боеголовок. Это число примерно на 88% меньше, по сравнению с максимальным значением (31 255) в конце 1967 фискального года и примерно на 83% меньше показателя (22 217) на момент падения Берлинской стены в конце 1989 года», — говорится в сообщении.

В Госдепе отмечают, что с 1994-го по 2020 фискальный год США демонтировали более 11,68 тыс. ядерных боеголовок, а с 30 сентября 2017-го — 711 единиц. Еще около 2 тыс. единиц сейчас списаны и должны быть демонтированы.

В ведомстве указывают также, что с 30 сентября 1990 года более чем на 90% сократилось число нестратегических ядерных вооружений в Соединенных Штатах. Кроме того, с 1991 года демонтажу подверглось тактическое ядерное оружие.