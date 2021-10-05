Путин отпразднует день рождения в кругу близких

6 октября, 00:16

В день рождения у Владимира Путина есть рабочие планы, но вечером он отпразднует в кругу родных и близких, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, что 7 октября российскому лидеру исполнится 69 лет.

«Насколько мне известно, у него есть рабочие планы на этот день, несмотря на день рождения, но вы знаете, он частенько проводит рабочие мероприятия. Никто не сомневается, что, по крайней мере, вечером он с родными и близкими обязательно отметит. Так бывает чаще всего», — цитирует Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля подчеркнул, что празднование дня рождения не повлияет на самоизоляцию главы государства.

«Да нет. Сейчас такой особо уже нету самоизоляции», — добавил он.

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Иран пытался атаковать автомобиль израильского дипломата в Баку

5 октября, 21:36

Попытка убийства Ираном на Кипре израильского миллиардера Тедди Саги была ответом на нападение на главу ядерной программы Мохсена Фахризаде. Об этом сообщает Minval.az со ссылкой на «Кан».

Уточняется, неясно, был ли план Ирана направлен на бизнесменов только потому, что они являются израильтянами, или потому, что они считались связанными с израильскими спецслужбами.

По данным издания, по оценкам Израиля, Тегеран также пытался атаковать автомобиль израильского дипломата в столице Азербайджана Баку и посольство Израиля в Нью-Дели.

Согласно отчету, это показывает, что Иран заинтересован в нанесении ударов по израильским дипломатическим целям, а не по гражданским лицам.