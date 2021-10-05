На вчерашнем обрушении интернет-сервисов Дуров заработал от 700 млн до 3,5 млрд долларов

Вечером 4 октября весь мир поразил интернет-коллапс — прекратили работу более десятка популярных сервисов. В первую очередь обрушились Facebook, Instagram и Whatsapp. За ними последовали YouTube, Tinder, Twitter, TikTok, Viber, Zoom.

Несколько часов миллионы людей не знали чем себя занять. Как оказалось утром, причиной стал сбой в маршрутизации — сервисы работали, но данные к пользователям не проходили. За одну ночь состояние создателя Facebook Марка Цукерберга уменьшилось на 6,6 миллиардов долларов, акции компании резко пошли вниз.

А выгодоприобретателем от виртуального ЧП оказался владелец мессенджера Telegram Павел Дуров. Вечером 5 октября он объявил, что в отсутствие доступа к фейсбуку и вацапу в «телеге» зарегистрировались 70 миллионов новых пользователей. Дуров поприветствовал клиентов, заявив, что его детище на световые годы опережает конкурентов.

Приток 70 млн пользователей имеет и финансовую сторону. Дело в том, что на привлечение каждого клиента тратятся немалые деньги. А тут Дуров фактически получил подарок в виде интернет-пользователей, которым нужно было где-то общаться, отмечает «Блокнот».

По оценке главы Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко, Дуров заработал на обрушении своих оппонентов от 700 миллионов до 3,5 миллиардов долларов. В разговоре с изданием RTVI эксперт заявил, что в среднем на привлечение пользователя в Telegram расходуется 50 долларов. Простая арифметика показывает, сколько удалось сэкономить Дурову. Конечно, этих клиентов нужно еще сохранить, но это уже второй вопрос.

А вот Facebook, по мнению аналитиков, сильно не пострадал и быстро оправится после удара. Что касается состояния Цукерберга, то подобные колебания и вовсе обычное дело. Гораздо большую угрозу Facebook несут слушания в Сенате США в связи с жалобами на вред, который соцсеть несет подрастающему поколению — вызывает психические расстройства, суицидальные мысли. Дети комплексуют, глядя на более успешных блогеров в Instagram (принадлежит Facebook), и это вызывает диссонанс в сознании.