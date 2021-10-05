На вчерашнем обрушении интернет-сервисов Дуров заработал от 700 млн до 3,5 млрд долларов

5 октября, 23:23

Вечером 4 октября весь мир поразил интернет-коллапс — прекратили работу более десятка популярных сервисов. В первую очередь обрушились Facebook, Instagram и Whatsapp. За ними последовали  YouTube, Tinder, Twitter, TikTok, Viber, Zoom.

Несколько часов миллионы людей не знали чем себя занять. Как оказалось утром, причиной стал сбой в маршрутизации — сервисы работали, но данные к пользователям не проходили. За одну ночь состояние создателя Facebook Марка Цукерберга уменьшилось на 6,6 миллиардов долларов, акции компании резко пошли вниз.

А выгодоприобретателем от виртуального ЧП оказался владелец мессенджера Telegram Павел Дуров. Вечером 5 октября он объявил, что в отсутствие доступа к фейсбуку и вацапу в «телеге» зарегистрировались 70 миллионов новых пользователей. Дуров поприветствовал клиентов, заявив, что его детище на световые годы опережает конкурентов.

Приток 70 млн пользователей имеет и финансовую сторону. Дело в том, что на привлечение каждого клиента тратятся немалые деньги. А тут Дуров фактически получил подарок в виде интернет-пользователей, которым нужно было где-то общаться, отмечает «Блокнот».

По оценке главы Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко, Дуров заработал на обрушении своих оппонентов от 700 миллионов до 3,5 миллиардов долларов. В разговоре с изданием RTVI эксперт заявил, что в среднем на привлечение пользователя в Telegram расходуется 50 долларов. Простая арифметика показывает, сколько удалось сэкономить Дурову. Конечно, этих клиентов нужно еще сохранить, но это уже второй вопрос.

А вот Facebook, по мнению аналитиков, сильно не пострадал и быстро оправится после удара. Что касается состояния Цукерберга, то подобные колебания и вовсе обычное дело. Гораздо большую угрозу Facebook несут слушания в Сенате США в связи с жалобами на вред, который соцсеть несет подрастающему поколению — вызывает психические расстройства, суицидальные мысли. Дети комплексуют, глядя на более успешных блогеров в Instagram (принадлежит Facebook), и это вызывает диссонанс в сознании.

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Иран пытался атаковать автомобиль израильского дипломата в Баку

5 октября, 21:36

Попытка убийства Ираном на Кипре израильского миллиардера Тедди Саги была ответом на нападение на главу ядерной программы Мохсена Фахризаде. Об этом сообщает Minval.az со ссылкой на «Кан».

Уточняется, неясно, был ли план Ирана направлен на бизнесменов только потому, что они являются израильтянами, или потому, что они считались связанными с израильскими спецслужбами.

По данным издания, по оценкам Израиля, Тегеран также пытался атаковать автомобиль израильского дипломата в столице Азербайджана Баку и посольство Израиля в Нью-Дели.

Согласно отчету, это показывает, что Иран заинтересован в нанесении ударов по израильским дипломатическим целям, а не по гражданским лицам.