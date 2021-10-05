Продается спорткар Эскобара

Во Флориде, США, на продажу выставили спорткар Porsche, который принадлежал колумбийскому наркобарону Пабло Эскобару. Объявление появилось на сайте аукциона Collecting Cars, уточняет «Газета.ру».
С молотка уйдет Porsche 911 Carrera 3.0 RSR IROC 1974 года выпуска. Считается, что было построено всего 15 автомобилей Porsche в такой спецификации. Этот спорткар принимал участие в соревнованиях американской гоночной серии IROC. В объявлении утверждается, что им управлял чемпион «Формулы-1» Эмерсон Фиттипальди.
До того, как автомобиль попал во владение коллекционера машин Пабло Эскобара, спорткар сменил несколько владельцев, одним из которых был знаменитый американский предприниматель и владелец гоночной команды Роджер Пенске.