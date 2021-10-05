Продается спорткар Эскобара

5 октября, 22:58

Во Флориде, США, на продажу выставили спорткар Porsche, который принадлежал колумбийскому наркобарону Пабло Эскобару. Объявление появилось на сайте аукциона Collecting Cars, уточняет «Газета.ру».

С молотка уйдет Porsche 911 Carrera 3.0 RSR IROC 1974 года выпуска. Считается, что было построено всего 15 автомобилей Porsche в такой спецификации. Этот спорткар принимал участие в соревнованиях американской гоночной серии IROC. В объявлении утверждается, что им управлял чемпион «Формулы-1» Эмерсон Фиттипальди.

До того, как автомобиль попал во владение коллекционера машин Пабло Эскобара, спорткар сменил несколько владельцев, одним из которых был знаменитый американский предприниматель и владелец гоночной команды Роджер Пенске.

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Иран пытался атаковать автомобиль израильского дипломата в Баку

5 октября, 21:36

Попытка убийства Ираном на Кипре израильского миллиардера Тедди Саги была ответом на нападение на главу ядерной программы Мохсена Фахризаде. Об этом сообщает Minval.az со ссылкой на «Кан».

Уточняется, неясно, был ли план Ирана направлен на бизнесменов только потому, что они являются израильтянами, или потому, что они считались связанными с израильскими спецслужбами.

По данным издания, по оценкам Израиля, Тегеран также пытался атаковать автомобиль израильского дипломата в столице Азербайджана Баку и посольство Израиля в Нью-Дели.

Согласно отчету, это показывает, что Иран заинтересован в нанесении ударов по израильским дипломатическим целям, а не по гражданским лицам.