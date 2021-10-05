Талибы повесили грабителей

5 октября, 21:51

Представители движения «Талибан» (организация запрещена в России) повесили двух жителей северо-западной провинции Герат, которые были обвинены в вооруженном ограблении жилого дома в Афганистане. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Hasht e Subh Daily.

Казненные ранее пытались проникнуть в квартиру одного из жителей провинции, но хозяин дома вместе с соседями смог задержать преступников, предварительно нанеся им серьезные огнестрельные ранения из ружья.

После этого боевики «Талибана» в присутствии большого количества людей казнили грабителей без предварительного разбирательства.

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Иран пытался атаковать автомобиль израильского дипломата в Баку

5 октября, 21:36

Попытка убийства Ираном на Кипре израильского миллиардера Тедди Саги была ответом на нападение на главу ядерной программы Мохсена Фахризаде. Об этом сообщает Minval.az со ссылкой на «Кан».

Уточняется, неясно, был ли план Ирана направлен на бизнесменов только потому, что они являются израильтянами, или потому, что они считались связанными с израильскими спецслужбами.

По данным издания, по оценкам Израиля, Тегеран также пытался атаковать автомобиль израильского дипломата в столице Азербайджана Баку и посольство Израиля в Нью-Дели.

Согласно отчету, это показывает, что Иран заинтересован в нанесении ударов по израильским дипломатическим целям, а не по гражданским лицам.