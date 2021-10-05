Талибы повесили грабителей

Представители движения «Талибан» (организация запрещена в России) повесили двух жителей северо-западной провинции Герат, которые были обвинены в вооруженном ограблении жилого дома в Афганистане. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Hasht e Subh Daily.

Казненные ранее пытались проникнуть в квартиру одного из жителей провинции, но хозяин дома вместе с соседями смог задержать преступников, предварительно нанеся им серьезные огнестрельные ранения из ружья.

После этого боевики «Талибана» в присутствии большого количества людей казнили грабителей без предварительного разбирательства.