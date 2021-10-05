В Турции испытали мини-ракету для беспилотников (Видео)

В Турции провели испытания малогабаритной ракеты МЕТЕ. Об этом сообщил глава Управления оборонной промышленности страны Исмаил Демир в странице в Twitter. По его мнению, разработка компании Roketsan может применяться в качестве пехотного оружия, а также входить в арсенал беспилотников.
На опубликованных кадрах продемонстрировано, как квадрокоптер с пусковой установкой успешно поражает новейшим орудием наземную цель. Ракета с калибром 40 мм способна нанести удар по легким укреплениям, транспорту и живой силе противника на расстоянии до одного километра.
Lazer Güdümlü Mini Füze #METE geliyor 🚀@roketsan’ın geliştirdiği ve testleri süren METE, İHA-İKA-İDA’larda kullanılacak ve tek personel tarafından bombaatarla da ateşlenecek. METE füzemiz, Olimpiyat Şampiyonu okçumuz Mete Gazoz gibi hedefi 12’den vuracak! 🏹 pic.twitter.com/Z681w5MTwA
— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) October 3, 2021