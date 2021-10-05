Иран вызвался помочь Армении построить альтернативную дорогу

5 октября, 11:48


Иранская делегация посетила Ереван, чтобы обсудить участие Исламской Республики в строительстве транзитной дороги на территории Армении, сообщает новостное агентство Mehr.

Замминистра дорог и гендиректор компании по строительству и развитию транспортной инфраструктуры Ирана Хейролла Хадеми возглавляет делегацию. Основная цель визита — обсуждение иранского участия в расширении «альтернативной дороги» в  Сюникской области (Зангезур) после действий азербайджанской стороны на одном из участков межгосударственной трассы М-2 (Горис — Капан).

За последний месяц Азербайджан ввëл строгие правила в отношении иранских грузовиков, следующих через контролируемый Баку участок дороги в Армению в связи с незаконными поставками грузов в Карабах.

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Алиев: Пусть никто не сует свой нос в наши дела

4 октября, 22:17

Мы очистили от захватчиков 130 километров азербайджано-иранской границы. Эти 130 километров находились под армянской оккупацией. Необходимо изучить, какие процессы в то время здесь происходили. Сейчас мы изучаем это.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Джебраильского района.

Глава государства сказал: «А то обвинять Азербайджан на пустом месте в том, что он привлек в Азербайджан какую-то страну. Якобы Азербайджаном управляет не азербайджанский народ, не Азербайджанское государство, а какая-то сторонняя сила. Это неуважение к нам. Мы никогда не сможем принять это. И каждый должен знать это. Азербайджан и впредь будет планировать свои внешние связи и внутренние дела так, как считает нужным. Пусть никто не сует свой нос в наши дела». Его слова приводит АЗЕРТАДЖ.