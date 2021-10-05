Иран вызвался помочь Армении построить альтернативную дорогу

Иранская делегация посетила Ереван, чтобы обсудить участие Исламской Республики в строительстве транзитной дороги на территории Армении, сообщает новостное агентство Mehr.
Замминистра дорог и гендиректор компании по строительству и развитию транспортной инфраструктуры Ирана Хейролла Хадеми возглавляет делегацию. Основная цель визита — обсуждение иранского участия в расширении «альтернативной дороги» в Сюникской области (Зангезур) после действий азербайджанской стороны на одном из участков межгосударственной трассы М-2 (Горис — Капан).
За последний месяц Азербайджан ввëл строгие правила в отношении иранских грузовиков, следующих через контролируемый Баку участок дороги в Армению в связи с незаконными поставками грузов в Карабах.