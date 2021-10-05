Байден призвал интегрировать Балканы в Евросоюз



Телефонные консультации провели лидер США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Детали переговоров раскрыл Белый дом.

Так, политики обсудили ситуацию на Западных Балканах. Байден выразил решительную поддержку продолжения интеграционных процессов с участием стран региона.

Отметим, на вступление в ЕС претендуют Албания, Северная Македония, Сербия и Черногория. При этом реальные переговоры ведутся только с двумя последними. Возможному вхождению Сербии в Евросоюз препятствует вопрос Косово, который остается нерешенным.

Планируется, что лидеры ЕС и балканских стран встретятся 6 октября, чтобы обсудить вопросы вступления в ЕС.

Отдельно в ходе беседы Байден выразил надежду на формирование единых правил в международной налоговой системе, а также решении проблем цепочек поставок товаров. Он надеется, что страны G20 достигнут политического соглашения о глобальном минимальном корпоративном налоге в 15% на саммите в конце октября.