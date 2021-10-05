Байден призвал интегрировать Балканы в Евросоюз

5 октября, 12:00


Телефонные консультации провели лидер США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Детали переговоров раскрыл Белый дом.

Так, политики обсудили ситуацию на Западных Балканах. Байден выразил решительную поддержку продолжения интеграционных процессов с участием стран региона.

Отметим, на вступление в ЕС претендуют Албания, Северная Македония, Сербия и Черногория. При этом реальные переговоры ведутся только с двумя последними. Возможному вхождению Сербии в Евросоюз препятствует вопрос Косово, который остается нерешенным.

Планируется, что лидеры ЕС и балканских стран встретятся 6 октября, чтобы обсудить вопросы вступления в ЕС.

Отдельно в ходе беседы Байден выразил надежду на формирование единых правил в международной налоговой системе, а также решении проблем цепочек поставок товаров. Он надеется, что страны G20 достигнут политического соглашения о глобальном минимальном корпоративном налоге в 15% на саммите в конце октября.

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Алиев: Пусть никто не сует свой нос в наши дела

4 октября, 22:17

Мы очистили от захватчиков 130 километров азербайджано-иранской границы. Эти 130 километров находились под армянской оккупацией. Необходимо изучить, какие процессы в то время здесь происходили. Сейчас мы изучаем это.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Джебраильского района.

Глава государства сказал: «А то обвинять Азербайджан на пустом месте в том, что он привлек в Азербайджан какую-то страну. Якобы Азербайджаном управляет не азербайджанский народ, не Азербайджанское государство, а какая-то сторонняя сила. Это неуважение к нам. Мы никогда не сможем принять это. И каждый должен знать это. Азербайджан и впредь будет планировать свои внешние связи и внутренние дела так, как считает нужным. Пусть никто не сует свой нос в наши дела». Его слова приводит АЗЕРТАДЖ.