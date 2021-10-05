Асад недоволен итогами переговоров Путина и Эрдогана в Сочи

5 октября, 10:59

Президент Сирии Башар Асад остался недоволен результатами встречи на прошлой неделе между главой России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщили накануне, 4 октября, арабские СМИ со ссылкой на публикацию сирийской проправительственной газеты Al Watan.

Недовольство было выражено в воскресной статье указанного издания, в которой говорилось, что «дорожная карта» по сирийской провинции Идлиб и достигнутое ранее Москвой и Анкарой соглашение о прекращении в этом северо-западном регионе САР остаются «неясными».

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Алиев: Пусть никто не сует свой нос в наши дела

4 октября, 22:17

Мы очистили от захватчиков 130 километров азербайджано-иранской границы. Эти 130 километров находились под армянской оккупацией. Необходимо изучить, какие процессы в то время здесь происходили. Сейчас мы изучаем это.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Джебраильского района.

Глава государства сказал: «А то обвинять Азербайджан на пустом месте в том, что он привлек в Азербайджан какую-то страну. Якобы Азербайджаном управляет не азербайджанский народ, не Азербайджанское государство, а какая-то сторонняя сила. Это неуважение к нам. Мы никогда не сможем принять это. И каждый должен знать это. Азербайджан и впредь будет планировать свои внешние связи и внутренние дела так, как считает нужным. Пусть никто не сует свой нос в наши дела». Его слова приводит АЗЕРТАДЖ.