Асад недоволен итогами переговоров Путина и Эрдогана в Сочи

Президент Сирии Башар Асад остался недоволен результатами встречи на прошлой неделе между главой России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщили накануне, 4 октября, арабские СМИ со ссылкой на публикацию сирийской проправительственной газеты Al Watan.
Недовольство было выражено в воскресной статье указанного издания, в которой говорилось, что «дорожная карта» по сирийской провинции Идлиб и достигнутое ранее Москвой и Анкарой соглашение о прекращении в этом северо-западном регионе САР остаются «неясными».