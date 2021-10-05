Бельгия вернула Египту артефакты, которые были незаконно вывезены из страны

Посол Египта в Бельгии Халед Аль-Бакали получил от бельгийского правительства два артефакта, которые были незаконно вывезены из страны, сообщает Arab News.

Министерство иностранных дел Египта заявило, что один из артефактов — это красочная фигурка из известняка в виде стоящего человека, относящаяся к временам Древнего царства, а вторая — погребальная статуэтка ушебти, выполненная из глины. Она восходит к поздней эпохе древней египетской цивилизации.

Предметы доставили и вручили на торжественной церемонии, которую провело Министерство экономики Бельгии.

Аль-Бакали отметил, что Египет и Бельгия сделали важный шаг навстречу друг другу. Он способствует дальнейшему сотрудничеству между этими странами в разных областях, особенно в вопросах, касающихся возвращения египетских древностей, вывезенных контрабандистами.

Посол также пригласил жителей Бельгии посетить туристические места в Египте и ближе познакомиться с историей этой древней страны.

По словам главного инспектора из Управления древностей в Египте Шаабана Абделя-Гавада, Египет работал над тем, чтобы статуи вернули на родину с 2016 года, после того, как стало известно, что бельгийские власти приобрели их на торгах. Расследование специалистов показало, что на артефакты не было документов.