Бельгия вернула Египту артефакты, которые были незаконно вывезены из страны

5 октября, 10:22

Посол Египта в Бельгии Халед Аль-Бакали получил от бельгийского правительства два артефакта, которые были незаконно вывезены из страны, сообщает Arab News.

Министерство иностранных дел Египта заявило, что один из артефактов — это красочная фигурка из известняка в виде стоящего человека, относящаяся к временам Древнего царства, а вторая — погребальная статуэтка ушебти, выполненная из глины. Она восходит к поздней эпохе древней египетской цивилизации.

Предметы доставили и вручили на торжественной церемонии, которую провело Министерство экономики Бельгии.

Аль-Бакали отметил, что Египет и Бельгия сделали важный шаг навстречу друг другу. Он способствует дальнейшему сотрудничеству между этими странами в разных областях, особенно в вопросах, касающихся возвращения египетских древностей, вывезенных контрабандистами.

Посол также пригласил жителей Бельгии посетить туристические места в Египте и ближе познакомиться с историей этой древней страны.

По словам главного инспектора из Управления древностей в Египте Шаабана Абделя-Гавада, Египет работал над тем, чтобы статуи вернули на родину с 2016 года, после того, как стало известно, что бельгийские власти приобрели их на торгах. Расследование специалистов показало, что на артефакты не было документов.

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Алиев: Пусть никто не сует свой нос в наши дела

4 октября, 22:17

Мы очистили от захватчиков 130 километров азербайджано-иранской границы. Эти 130 километров находились под армянской оккупацией. Необходимо изучить, какие процессы в то время здесь происходили. Сейчас мы изучаем это.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Джебраильского района.

Глава государства сказал: «А то обвинять Азербайджан на пустом месте в том, что он привлек в Азербайджан какую-то страну. Якобы Азербайджаном управляет не азербайджанский народ, не Азербайджанское государство, а какая-то сторонняя сила. Это неуважение к нам. Мы никогда не сможем принять это. И каждый должен знать это. Азербайджан и впредь будет планировать свои внешние связи и внутренние дела так, как считает нужным. Пусть никто не сует свой нос в наши дела». Его слова приводит АЗЕРТАДЖ.