В Facebook заявили, что сбой в работе не привел к утечке данных пользователей

5 октября, 09:26

В Facebook заявили, что сбой в работе сервисов компании, а также в Instagram и WhatsApp не привел к раскрытию данных пользователей, сообщает Reuters.

«У нас нет доказательств того, что данные пользователей были поставлены под угрозу в результате периода сбоя», — говорится в заявлении компании.

Кроме того, в Facebook подтвердили, что причиной сбоя стали неудачные изменения программной конфигурации.

«Наши инженеры установили, что изменения в конфигурации основных роутеров, отвечающих за координацию сетевого трафика между нашими центрами данных, вызвали неполадки, нарушившие эту коммуникацию», — уточнили в компании.

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Алиев: Пусть никто не сует свой нос в наши дела

4 октября, 22:17

Мы очистили от захватчиков 130 километров азербайджано-иранской границы. Эти 130 километров находились под армянской оккупацией. Необходимо изучить, какие процессы в то время здесь происходили. Сейчас мы изучаем это.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Джебраильского района.

Глава государства сказал: «А то обвинять Азербайджан на пустом месте в том, что он привлек в Азербайджан какую-то страну. Якобы Азербайджаном управляет не азербайджанский народ, не Азербайджанское государство, а какая-то сторонняя сила. Это неуважение к нам. Мы никогда не сможем принять это. И каждый должен знать это. Азербайджан и впредь будет планировать свои внешние связи и внутренние дела так, как считает нужным. Пусть никто не сует свой нос в наши дела». Его слова приводит АЗЕРТАДЖ.