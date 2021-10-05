В Facebook заявили, что сбой в работе не привел к утечке данных пользователей

В Facebook заявили, что сбой в работе сервисов компании, а также в Instagram и WhatsApp не привел к раскрытию данных пользователей, сообщает Reuters.

«У нас нет доказательств того, что данные пользователей были поставлены под угрозу в результате периода сбоя», — говорится в заявлении компании.

Кроме того, в Facebook подтвердили, что причиной сбоя стали неудачные изменения программной конфигурации.

«Наши инженеры установили, что изменения в конфигурации основных роутеров, отвечающих за координацию сетевого трафика между нашими центрами данных, вызвали неполадки, нарушившие эту коммуникацию», — уточнили в компании.