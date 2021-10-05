Цукерберг извинился за сбой в Facebook и WhatsApp, в компании назвали причину неполадок

5 октября, 08:59

Основатель Facebook Марк Цукерберг извинился перед пользователями за сбои в работе социальной сети и принадлежащих ей сервисов.

«Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger снова начинают работать онлайн. Приношу извинения за сегодняшний сбой: я знаю, как сильно вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с близкими вам людьми», — написал он.

Глобальный сбой в работе Facebook связан с изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов, сообщает команда инженеров компании.

«Конфигурационные изменения в магистральных маршрутизаторах, которые отвечают за координацию сетевого трафика между нашими центрами обработки данных, привели к проблемам, которые прервали связь», — сообщили в Facebook (цитата по Reuters).

Согласно сообщению компании, их инженеры неудачно изменили конфигурацию роутеров, распределяющих трафик между центрами обработки данных Facebook, что привело к разрыву связи, который «эффектом домино нарушил связь между дата-центрами».

Также в компании заявили об отсутствии доказательств в утечке пользовательских данных во время сбоя.

Глобальный сбой, в результате которого не работали Facebook, Instagram и WhatsApp, продлился более шести часов. Также о проблемах в работе сообщали пользователи Netflix, Zoom, Tinder Viber и YouTube.

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Алиев: Пусть никто не сует свой нос в наши дела

4 октября, 22:17

Мы очистили от захватчиков 130 километров азербайджано-иранской границы. Эти 130 километров находились под армянской оккупацией. Необходимо изучить, какие процессы в то время здесь происходили. Сейчас мы изучаем это.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Джебраильского района.

Глава государства сказал: «А то обвинять Азербайджан на пустом месте в том, что он привлек в Азербайджан какую-то страну. Якобы Азербайджаном управляет не азербайджанский народ, не Азербайджанское государство, а какая-то сторонняя сила. Это неуважение к нам. Мы никогда не сможем принять это. И каждый должен знать это. Азербайджан и впредь будет планировать свои внешние связи и внутренние дела так, как считает нужным. Пусть никто не сует свой нос в наши дела». Его слова приводит АЗЕРТАДЖ.