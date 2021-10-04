В Facebook пытаются устранить неполадки

Специалисты Facebook ведут работу с целью оперативного устранения сетевых проблем. Соответствующее сообщение разместил в понедельник на своей странице в Twitter главный технолог компании Майк Шрепфер.

«Приношу искренние извинения всем, кто испытал сложности в результате сбоя сервисов Facebook. Мы столкнулись с сетевыми проблемами, и наши команды работают настолько быстро, насколько возможно, чтобы максимально оперативно все восстановить», — приводит его слова ТАСС.

Шрепфер не указал, когда примерно возобновится работа сервисов и что именно стало причиной неполадок.

При этом CNBC сообщил, что нынешний сбой в работе соцсети Facebook («Фейсбук») стал самым серьёзным и продолжительным с 2008 года.

Проблемы в работе сервиса наблюдаются уже пять часов.

«Это уже стало самым продолжительным отключением для технологического гиганта с 2008 года, когда Facebook был офлайн для 80 миллионов пользователей около суток», — пишет CNBC.

Предыдущий масштабный сбой произошёл в 2019 году, тогда он продолжался четыре часа.