В Facebook пытаются устранить неполадки

5 октября, 00:55

Специалисты Facebook ведут работу с целью оперативного устранения сетевых проблем. Соответствующее сообщение разместил в понедельник на своей странице в Twitter главный технолог компании Майк Шрепфер.

«Приношу искренние извинения всем, кто испытал сложности в результате сбоя сервисов Facebook. Мы столкнулись с сетевыми проблемами, и наши команды работают настолько быстро, насколько возможно, чтобы максимально оперативно все восстановить», — приводит его слова ТАСС.

Шрепфер не указал, когда примерно возобновится работа сервисов и что именно стало причиной неполадок.

При этом CNBC сообщил, что нынешний сбой в работе соцсети Facebook («Фейсбук») стал самым серьёзным и продолжительным с 2008 года.

Проблемы в работе сервиса наблюдаются уже пять часов.

«Это уже стало самым продолжительным отключением для технологического гиганта с 2008 года, когда Facebook был офлайн для 80 миллионов пользователей около суток», — пишет CNBC.

Предыдущий масштабный сбой произошёл в 2019 году, тогда он продолжался четыре часа.

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Алиев ответил Ирану: Пусть раскроют глаза, где они увидели присутствие Израиля в регионе?

4 октября, 18:49

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отвергает обвинения официальных лиц Ирана в присутствии Израиля на азербайджано-иранской государственной границе.

«К сожалению, официальные лица Ирана начали выдвигать против нас необоснованные обвинения. Якобы Азербайджан привел Израиль в этот регион. Пусть раскроют глаза и увидят. Где они видели здесь Израиль?! Здесь нет ни одного человека. Здесь даже нет никакого здания», — сказал Алиев в понедельник на встрече с общественностью Джабраильского района, граничащего с Ираном.

Глава государства заявил, что отвергает все эти заявления Тегерана и требует предоставить доказательства. «Есть доказательства? Нет. Если нет доказательств, каждый должен нести ответственность за то, что он говорит. Мы не можем позволить кому-либо сфабриковать против нас беспочвенную клевету», — подчеркнул президент.

«Мы проявляем добрые намерения. Но это не значит, что мы будем принимать беспочвенные обвинения против самих себя. Я говорю это здесь — в Джабраиле, здесь, на берегу реки Араз, азербайджанскому народу и всему мира, безосновательные обвинения против нас не останутся без ответа», — цитирует его слова «Интерфакс».