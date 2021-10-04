Журналист The Independent назвал причину сбоя в Facebook

5 октября, 00:46

Журналист британского издания The Independent Брайан Кребс назвал причину сбоя работы cервисов компании Facebook. Об этом он написал в своем Twitter.

«Записи DNS, которые сообщают системам, как найти Facebook.com или Instagram.com были удалены сегодня утром из таблиц глобальной маршрутизации», — заявил Кребс.

По его словам, этими записями управляет только сама компания.

Журналист также отметил, что в настоящее время неизвестно, почему было внесено такое изменение. Он предположил, что это изменение могло быть результатом внутренних изменений или обновлений, которые «пошли наперекосяк».

В свою очередь, репортер New York Times Райан Мак у себя в Twitter сообщил, что помимо приложения Facebook перестали работать и внутренние инструменты, а также коммуникационные платформы, в том числе Workplace.

Он заявил, что «вся работа встала».

«Несколько человек, с которыми я разговаривал, сказали, что это похоже на снежный ком», — написал журналист в соцсети.

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Алиев ответил Ирану: Пусть раскроют глаза, где они увидели присутствие Израиля в регионе?

4 октября, 18:49

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отвергает обвинения официальных лиц Ирана в присутствии Израиля на азербайджано-иранской государственной границе.

«К сожалению, официальные лица Ирана начали выдвигать против нас необоснованные обвинения. Якобы Азербайджан привел Израиль в этот регион. Пусть раскроют глаза и увидят. Где они видели здесь Израиль?! Здесь нет ни одного человека. Здесь даже нет никакого здания», — сказал Алиев в понедельник на встрече с общественностью Джабраильского района, граничащего с Ираном.

Глава государства заявил, что отвергает все эти заявления Тегерана и требует предоставить доказательства. «Есть доказательства? Нет. Если нет доказательств, каждый должен нести ответственность за то, что он говорит. Мы не можем позволить кому-либо сфабриковать против нас беспочвенную клевету», — подчеркнул президент.

«Мы проявляем добрые намерения. Но это не значит, что мы будем принимать беспочвенные обвинения против самих себя. Я говорю это здесь — в Джабраиле, здесь, на берегу реки Араз, азербайджанскому народу и всему мира, безосновательные обвинения против нас не останутся без ответа», — цитирует его слова «Интерфакс».