Украина может объявить амнистию, чтобы сэкономить на содержании преступников

Партия Владимира Зеленского «Слуга народа» внесла в парламент проект закона об амнистии, приуроченной к 30-летию независимости Украины, сообщает издание «Страна». При этом главным аргументом указано стремление сэкономить бюджетные средства на содержание преступников.

Согласно документу, под амнистию попадут несколько групп заключенных, в том числе больные СПИДом, раком и активной формой туберкулеза.

Кроме того, освобождению подлежат осужденные, достигшие пенсионного возраста, имеющие родителей старше 70 лет, инвалиды, беременные женщины, родители несовершеннолетних детей и детей-инвалидов, ветераны войн и ликвидаторы аварии на ЧАЭС.

При этом в законопроекте перечислены категории преступлений, за которые в амнистии будет отказано. Среди них преступления против основ национальной безопасности, убийства, доведение до самоубийства, причинение тяжких телесных повреждений, похищение человека, захват заложника, преступления против половой неприкосновенности.

Примечательно, что одной из статей, по которой амнистия предоставлена не будет, обозначена незаконная добыча янтаря.

Сейчас в украинских колониях и тюрьмах содержится более 30 тыс. человек. Еще почти 20 тыс. ожидают решения суда под стражей в СИЗО.