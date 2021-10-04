Украина может объявить амнистию, чтобы сэкономить на содержании преступников

5 октября, 00:31

Партия Владимира Зеленского «Слуга народа» внесла в парламент проект закона об амнистии, приуроченной к 30-летию независимости Украины, сообщает издание «Страна». При этом главным аргументом указано стремление сэкономить бюджетные средства на содержание преступников.

Согласно документу, под амнистию попадут несколько групп заключенных, в том числе больные СПИДом, раком и активной формой туберкулеза.

Кроме того, освобождению подлежат осужденные, достигшие пенсионного возраста, имеющие родителей старше 70 лет, инвалиды, беременные женщины, родители несовершеннолетних детей и детей-инвалидов, ветераны войн и ликвидаторы аварии на ЧАЭС.

При этом в законопроекте перечислены категории преступлений, за которые в амнистии будет отказано. Среди них преступления против основ национальной безопасности, убийства, доведение до самоубийства, причинение тяжких телесных повреждений, похищение человека, захват заложника, преступления против половой неприкосновенности.

Примечательно, что одной из статей, по которой амнистия предоставлена не будет, обозначена незаконная добыча янтаря.

Сейчас в украинских колониях и тюрьмах содержится более 30 тыс. человек. Еще почти 20 тыс. ожидают решения суда под стражей в СИЗО.

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Алиев ответил Ирану: Пусть раскроют глаза, где они увидели присутствие Израиля в регионе?

4 октября, 18:49

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отвергает обвинения официальных лиц Ирана в присутствии Израиля на азербайджано-иранской государственной границе.

«К сожалению, официальные лица Ирана начали выдвигать против нас необоснованные обвинения. Якобы Азербайджан привел Израиль в этот регион. Пусть раскроют глаза и увидят. Где они видели здесь Израиль?! Здесь нет ни одного человека. Здесь даже нет никакого здания», — сказал Алиев в понедельник на встрече с общественностью Джабраильского района, граничащего с Ираном.

Глава государства заявил, что отвергает все эти заявления Тегерана и требует предоставить доказательства. «Есть доказательства? Нет. Если нет доказательств, каждый должен нести ответственность за то, что он говорит. Мы не можем позволить кому-либо сфабриковать против нас беспочвенную клевету», — подчеркнул президент.

«Мы проявляем добрые намерения. Но это не значит, что мы будем принимать беспочвенные обвинения против самих себя. Я говорю это здесь — в Джабраиле, здесь, на берегу реки Араз, азербайджанскому народу и всему мира, безосновательные обвинения против нас не останутся без ответа», — цитирует его слова «Интерфакс».