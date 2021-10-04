Домен соцсети Facebook был выставлен на продажу

5 октября, 00:29

Домен соцсети Facebook («Фейсбук») выставили на продажу на одном из сайте Whois, которые специализируется на подобных сделках. Внимание на это обратил основатель соцсети Twitter Джек Дорси, пишет «Лайф».

На своей странице он прикрепил объявление о продаже и поинтересовался, какую сумму продавец хочет выручить за доме.

Имя автора объявления неизвестно, в настоящее время оно уже удалено. В Facebook не прокомментировали ситуацию.

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Алиев ответил Ирану: Пусть раскроют глаза, где они увидели присутствие Израиля в регионе?

4 октября, 18:49

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отвергает обвинения официальных лиц Ирана в присутствии Израиля на азербайджано-иранской государственной границе.

«К сожалению, официальные лица Ирана начали выдвигать против нас необоснованные обвинения. Якобы Азербайджан привел Израиль в этот регион. Пусть раскроют глаза и увидят. Где они видели здесь Израиль?! Здесь нет ни одного человека. Здесь даже нет никакого здания», — сказал Алиев в понедельник на встрече с общественностью Джабраильского района, граничащего с Ираном.

Глава государства заявил, что отвергает все эти заявления Тегерана и требует предоставить доказательства. «Есть доказательства? Нет. Если нет доказательств, каждый должен нести ответственность за то, что он говорит. Мы не можем позволить кому-либо сфабриковать против нас беспочвенную клевету», — подчеркнул президент.

«Мы проявляем добрые намерения. Но это не значит, что мы будем принимать беспочвенные обвинения против самих себя. Я говорю это здесь — в Джабраиле, здесь, на берегу реки Араз, азербайджанскому народу и всему мира, безосновательные обвинения против нас не останутся без ответа», — цитирует его слова «Интерфакс».