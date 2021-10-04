Домен соцсети Facebook был выставлен на продажу

Домен соцсети Facebook («Фейсбук») выставили на продажу на одном из сайте Whois, которые специализируется на подобных сделках. Внимание на это обратил основатель соцсети Twitter Джек Дорси, пишет «Лайф».

На своей странице он прикрепил объявление о продаже и поинтересовался, какую сумму продавец хочет выручить за доме.

Имя автора объявления неизвестно, в настоящее время оно уже удалено. В Facebook не прокомментировали ситуацию.