Украинский депутат потребовал ввести санкции против Зеленского

5 октября, 00:04

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что потребовал от президента страны Владимира Зеленского проверить информацию, обнародованную журналистами со ссылкой на «досье Пандоры» и вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) вопрос о санкциях против самого Зеленского. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«СНБО должен ввести санкции против Владимира Зеленского. Обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому касательно информации из расследования «Офшор 95» и введения санкций против Владимира Зеленского», — заявил Гончаренко.

Он также обратился к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой, премьер-министру страны Денису Шмыгалю и национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции с просьбой проверить обнародованную информацию о предположительных офшорных схемах президента и его приближенных.

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Алиев ответил Ирану: Пусть раскроют глаза, где они увидели присутствие Израиля в регионе?

4 октября, 18:49

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отвергает обвинения официальных лиц Ирана в присутствии Израиля на азербайджано-иранской государственной границе.

«К сожалению, официальные лица Ирана начали выдвигать против нас необоснованные обвинения. Якобы Азербайджан привел Израиль в этот регион. Пусть раскроют глаза и увидят. Где они видели здесь Израиль?! Здесь нет ни одного человека. Здесь даже нет никакого здания», — сказал Алиев в понедельник на встрече с общественностью Джабраильского района, граничащего с Ираном.

Глава государства заявил, что отвергает все эти заявления Тегерана и требует предоставить доказательства. «Есть доказательства? Нет. Если нет доказательств, каждый должен нести ответственность за то, что он говорит. Мы не можем позволить кому-либо сфабриковать против нас беспочвенную клевету», — подчеркнул президент.

«Мы проявляем добрые намерения. Но это не значит, что мы будем принимать беспочвенные обвинения против самих себя. Я говорю это здесь — в Джабраиле, здесь, на берегу реки Араз, азербайджанскому народу и всему мира, безосновательные обвинения против нас не останутся без ответа», — цитирует его слова «Интерфакс».