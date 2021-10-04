Украинский депутат потребовал ввести санкции против Зеленского

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что потребовал от президента страны Владимира Зеленского проверить информацию, обнародованную журналистами со ссылкой на «досье Пандоры» и вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) вопрос о санкциях против самого Зеленского. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«СНБО должен ввести санкции против Владимира Зеленского. Обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому касательно информации из расследования «Офшор 95» и введения санкций против Владимира Зеленского», — заявил Гончаренко.

Он также обратился к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой, премьер-министру страны Денису Шмыгалю и национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции с просьбой проверить обнародованную информацию о предположительных офшорных схемах президента и его приближенных.