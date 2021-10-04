Перебои наблюдаются и в работе соцсети TikTok

В работе популярной социальной сети TikTok произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего доступность различных интернет-сайтов, передает «Газета.Ru».
В основном перебои в работе TikTok наблюдаются в Европе. Число пользователей, столкнувшихся с проблемами, постоянно растет.
При этом 50% пользователей пожаловались на плохую работу приложения, 40% сообщили о проблемах в работе сайта. У 10% возникли проблемы с загрузкой личного профиля.
В настоящий момент причина сбоя в работе TikTok неизвестна.
Предыдущие проблемы в работе социальной сети были замечены 27 сентября.