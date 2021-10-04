Перебои наблюдаются и в работе соцсети TikTok

4 октября, 23:59

В работе популярной социальной сети TikTok произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего доступность различных интернет-сайтов, передает «Газета.Ru».

В основном перебои в работе TikTok наблюдаются в Европе. Число пользователей, столкнувшихся с проблемами, постоянно растет.

При этом 50% пользователей пожаловались на плохую работу приложения, 40% сообщили о проблемах в работе сайта. У 10% возникли проблемы с загрузкой личного профиля.

В настоящий момент причина сбоя в работе TikTok неизвестна.

Предыдущие проблемы в работе социальной сети были замечены 27 сентября.

﻿

Алиев ответил Ирану: Пусть раскроют глаза, где они увидели присутствие Израиля в регионе?

4 октября, 18:49

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отвергает обвинения официальных лиц Ирана в присутствии Израиля на азербайджано-иранской государственной границе.

«К сожалению, официальные лица Ирана начали выдвигать против нас необоснованные обвинения. Якобы Азербайджан привел Израиль в этот регион. Пусть раскроют глаза и увидят. Где они видели здесь Израиль?! Здесь нет ни одного человека. Здесь даже нет никакого здания», — сказал Алиев в понедельник на встрече с общественностью Джабраильского района, граничащего с Ираном.

Глава государства заявил, что отвергает все эти заявления Тегерана и требует предоставить доказательства. «Есть доказательства? Нет. Если нет доказательств, каждый должен нести ответственность за то, что он говорит. Мы не можем позволить кому-либо сфабриковать против нас беспочвенную клевету», — подчеркнул президент.

«Мы проявляем добрые намерения. Но это не значит, что мы будем принимать беспочвенные обвинения против самих себя. Я говорю это здесь — в Джабраиле, здесь, на берегу реки Араз, азербайджанскому народу и всему мира, безосновательные обвинения против нас не останутся без ответа», — цитирует его слова «Интерфакс».