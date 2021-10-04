Утечка данных полутора миллиардов пользователей Facebook

Данные 1,5 миллиарда пользователей Facebook выставили на продажу на черном рынке, сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-издание Privacy Affairs.

По пока неподтвержденным официально данным, речь идет об именах, физических и электронных адресах и телефонных номерах пользователей соцсети.

Издание напоминает, что в конце сентября пользователь одной из хакерских площадок сообщил, что получил доступ к базе Facebook, содержащей данные 1,5 миллиарда клиентов. Сейчас, как пишет портал, база выставлена на продажу.

Приобрести ее можно как целиком, так и частями. Один из потенциальных покупателей пишет, что ему предложили купить данные миллиона аккаунтов пользователей Facebook за 5 тысяч долларов. Издание отмечает что это крупнейший по объему «слив» данных пользователей Facebook.

От компании Facebook комментариев по этой теме и подтверждения данной информации не поступало.