Ильхам Алиев: С какой страной на каком уровне мы строим отношения – это наше личное дело

Азербайджан — страна, проводящая независимую политику. Это знают все, и мы не первый год проводим независимую политику. Мы строим отношения с нашими соседями и всеми другими странами на основе независимой политики. Пусть никто не вмешивается в наши внутренние дела.

Об этом сказал президент, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, выступая на встрече с представителями общественности Джебраильского района.

«С какой страной на каком уровне мы строим отношения – это наше личное дело. Мы же не выдвигаем претензии против стран, которые имеют тесные дружеские связи с Арменией. Посмотрите, сколько у Армении покровителей. Вторая Карабахская война показала это, и сегодня, посмотрите, сколько стран поддерживают Армению. И что, мы должны стать врагами с этими странами? Нет. Мы признаем суверенное право этих стран. Это их суверенное дело. Да, где-то внутренне это может нас беспокоить, обижать, особенно когда соседние страны чрезмерно усердствуют в отношениях с Арменией. Но мы этого никогда не высказываем», — подчеркнул глава государства, которого цитирует АЗЕРТАДЖ.

Президент сказал, что Азербайджан уважает суверенные права каждой страны. «Мы требуем, чтобы все с уважением относились к нашим суверенным правам, не вмешивались в наши внутренние дела. Такие попытки предпринимались и раньше, и все они провалились. Еще раз хочу сказать, что прозвучавшие против нас обвинения должны быть официально доказаны. Пусть приедут и найдут, есть ли в этом регионе иностранный гражданин?», — отметил президент.