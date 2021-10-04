Ильхам Алиев: С какой страной на каком уровне мы строим отношения – это наше личное дело

4 октября, 21:48

Азербайджан — страна, проводящая независимую политику. Это знают все, и мы не первый год проводим независимую политику. Мы строим отношения с нашими соседями и всеми другими странами на основе независимой политики. Пусть никто не вмешивается в наши внутренние дела.

Об этом сказал президент, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, выступая на встрече с представителями общественности Джебраильского района.

«С какой страной на каком уровне мы строим отношения – это наше личное дело. Мы же не выдвигаем претензии против стран, которые имеют тесные дружеские связи с Арменией. Посмотрите, сколько у Армении покровителей. Вторая Карабахская война показала это, и сегодня, посмотрите, сколько стран поддерживают Армению. И что, мы должны стать врагами с этими странами? Нет. Мы признаем суверенное право этих стран. Это их суверенное дело. Да, где-то внутренне это может нас беспокоить, обижать, особенно когда соседние страны чрезмерно усердствуют в отношениях с Арменией. Но мы этого никогда не высказываем», — подчеркнул глава государства, которого цитирует АЗЕРТАДЖ.

Президент сказал, что Азербайджан уважает суверенные права каждой страны. «Мы требуем, чтобы все с уважением относились к нашим суверенным правам, не вмешивались в наши внутренние дела. Такие попытки предпринимались и раньше, и все они провалились. Еще раз хочу сказать, что прозвучавшие против нас обвинения должны быть официально доказаны. Пусть приедут и найдут, есть ли в этом регионе иностранный гражданин?», — отметил президент.

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Алиев ответил Ирану: Пусть раскроют глаза, где они увидели присутствие Израиля в регионе?

4 октября, 18:49

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отвергает обвинения официальных лиц Ирана в присутствии Израиля на азербайджано-иранской государственной границе.

«К сожалению, официальные лица Ирана начали выдвигать против нас необоснованные обвинения. Якобы Азербайджан привел Израиль в этот регион. Пусть раскроют глаза и увидят. Где они видели здесь Израиль?! Здесь нет ни одного человека. Здесь даже нет никакого здания», — сказал Алиев в понедельник на встрече с общественностью Джабраильского района, граничащего с Ираном.

Глава государства заявил, что отвергает все эти заявления Тегерана и требует предоставить доказательства. «Есть доказательства? Нет. Если нет доказательств, каждый должен нести ответственность за то, что он говорит. Мы не можем позволить кому-либо сфабриковать против нас беспочвенную клевету», — подчеркнул президент.

«Мы проявляем добрые намерения. Но это не значит, что мы будем принимать беспочвенные обвинения против самих себя. Я говорю это здесь — в Джабраиле, здесь, на берегу реки Араз, азербайджанскому народу и всему мира, безосновательные обвинения против нас не останутся без ответа», — цитирует его слова «Интерфакс».