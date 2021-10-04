Захарова исполнила бачату

Официальный представитель МИД России Мария Захарова порадовала своих подписчиков танцем. Она разместила видео в своем Instagram, на котором показала, что такое бачата по-русски.

На кадрах видно, что дипломат исполнила танец с пожелтевшими листьями в руках. При этом одета она была в теплый спортивный костюм и дутую жилетку.

В конце ролика Захарова раскинула листья в стороны.

Ранее Захарова рассказала, что обожает динамичные танцы. Она несколько раз исполняла различные танцы на мероприятиях.

