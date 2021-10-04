Ильхам Алиев: Где их победоносная армия? Где непобедимый армянский солдат?

Мы по праву гордимся и будем гордиться своими военнослужащими. Они — настоящие герои. Мы гордимся всем нашим народом. Потому что солидарность, единство, проявленные в течение этих 44 дней, представили азербайджанский народ всему миру как очень достойную и великую нацию. Кулак, являющийся символом нашей Победы, — это символ не только силы, но и единства.

Об этом сказал президент, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, выступая на встрече с представителями общественности Джебраильского района.

«Мы объединились и добились желаемого, восстановили историческую справедливость. Посмотрите, какие заявления сейчас делает Армения? Нет никаких следов от мифологии, которую они выдумывали в течение тридцати лет. Так где же их победоносная армия? Где непобедимый армянский солдат? Тот, кто в течение тридцати лет вел грязную пропаганду против нас, пытался унизить достоинство азербайджанского народа, уже получил свой урок», — подчеркнул президент Ильхам Алиев, которого цитирует АЗЕРТАДЖ.

Глава государства заявил, что армянской армии нет. «Мы ее уничтожили, искоренили. Мы уничтожили всю технику, которую они накопили за тридцать лет. Часть ее представлена в Парке военных трофеев. Мы уничтожили ее живую силу. Это сделал азербайджанский народ, показав свое превосходство», — добавил Президент Азербайджана.