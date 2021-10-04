Ильхам Алиев: Где их победоносная армия? Где непобедимый армянский солдат?

4 октября, 20:18

Мы по праву гордимся и будем гордиться своими военнослужащими. Они — настоящие герои. Мы гордимся всем нашим народом. Потому что солидарность, единство, проявленные в течение этих 44 дней, представили азербайджанский народ всему миру как очень достойную и великую нацию. Кулак, являющийся символом нашей Победы, — это символ не только силы, но и единства.

Об этом сказал президент, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, выступая на встрече с представителями общественности Джебраильского района.

«Мы объединились и добились желаемого, восстановили историческую справедливость. Посмотрите, какие заявления сейчас делает Армения? Нет никаких следов от мифологии, которую они выдумывали в течение тридцати лет. Так где же их победоносная армия? Где непобедимый армянский солдат? Тот, кто в течение тридцати лет вел грязную пропаганду против нас, пытался унизить достоинство азербайджанского народа, уже получил свой урок», — подчеркнул президент Ильхам Алиев, которого цитирует АЗЕРТАДЖ.

Глава государства заявил, что армянской армии нет. «Мы ее уничтожили, искоренили. Мы уничтожили всю технику, которую они накопили за тридцать лет. Часть ее представлена в Парке военных трофеев. Мы уничтожили ее живую силу. Это сделал азербайджанский народ, показав свое превосходство», — добавил Президент Азербайджана.

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Алиев ответил Ирану: Пусть раскроют глаза, где они увидели присутствие Израиля в регионе?

4 октября, 18:49

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отвергает обвинения официальных лиц Ирана в присутствии Израиля на азербайджано-иранской государственной границе.

«К сожалению, официальные лица Ирана начали выдвигать против нас необоснованные обвинения. Якобы Азербайджан привел Израиль в этот регион. Пусть раскроют глаза и увидят. Где они видели здесь Израиль?! Здесь нет ни одного человека. Здесь даже нет никакого здания», — сказал Алиев в понедельник на встрече с общественностью Джабраильского района, граничащего с Ираном.

Глава государства заявил, что отвергает все эти заявления Тегерана и требует предоставить доказательства. «Есть доказательства? Нет. Если нет доказательств, каждый должен нести ответственность за то, что он говорит. Мы не можем позволить кому-либо сфабриковать против нас беспочвенную клевету», — подчеркнул президент.

«Мы проявляем добрые намерения. Но это не значит, что мы будем принимать беспочвенные обвинения против самих себя. Я говорю это здесь — в Джабраиле, здесь, на берегу реки Араз, азербайджанскому народу и всему мира, безосновательные обвинения против нас не останутся без ответа», — цитирует его слова «Интерфакс».