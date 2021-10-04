Президент Алиев: Дружественные, соседние нам страны проявляют к Азербайджану хорошие отношения

«Сегодня очень важный день, связанный с развитием Джебраильского района. Потому что сегодня уже заложены фундаменты нескольких объектов. Во время и после строительства этих объектов и во время их деятельности будут решены многие социально-экономические вопросы, в первую очередь связанные с безопасностью.

Об этом заявил президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, выступая на встрече с представителями общественности Джебраильского района.

Глава государства отметил, что сегодня состоялось открытие новой воинской части Государственной пограничной службы. Был заложен фундамент «Экономической зоны долины Араза», уже выделены финансовые средства, определены первоначальные инвесторы. Российская компания уже начала инвестировать в этот регион. Турецкие компании также начали инвестировать в крупный сельскохозяйственный проект в Зангиланском районе. Дружественные, соседние нам страны проявляют к Азербайджану хорошие отношения, Азербайджан относится к ним так же» (цитата по Report).