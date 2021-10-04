Президент Алиев: Дружественные, соседние нам страны проявляют к Азербайджану хорошие отношения

4 октября, 20:04

«Сегодня очень важный день, связанный с развитием Джебраильского района. Потому что сегодня уже заложены фундаменты нескольких объектов. Во время и после строительства этих объектов и во время их деятельности будут решены многие социально-экономические вопросы, в первую очередь связанные с безопасностью.

Об этом заявил президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, выступая на встрече с представителями общественности Джебраильского района.

Глава государства отметил, что сегодня состоялось открытие новой воинской части Государственной пограничной службы. Был заложен фундамент «Экономической зоны долины Араза», уже выделены финансовые средства, определены первоначальные инвесторы. Российская компания уже начала инвестировать в этот регион. Турецкие компании также начали инвестировать в крупный сельскохозяйственный проект в Зангиланском районе. Дружественные, соседние нам страны проявляют к Азербайджану хорошие отношения, Азербайджан относится к ним так же» (цитата по Report).

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Алиев ответил Ирану: Пусть раскроют глаза, где они увидели присутствие Израиля в регионе?

4 октября, 18:49

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отвергает обвинения официальных лиц Ирана в присутствии Израиля на азербайджано-иранской государственной границе.

«К сожалению, официальные лица Ирана начали выдвигать против нас необоснованные обвинения. Якобы Азербайджан привел Израиль в этот регион. Пусть раскроют глаза и увидят. Где они видели здесь Израиль?! Здесь нет ни одного человека. Здесь даже нет никакого здания», — сказал Алиев в понедельник на встрече с общественностью Джабраильского района, граничащего с Ираном.

Глава государства заявил, что отвергает все эти заявления Тегерана и требует предоставить доказательства. «Есть доказательства? Нет. Если нет доказательств, каждый должен нести ответственность за то, что он говорит. Мы не можем позволить кому-либо сфабриковать против нас беспочвенную клевету», — подчеркнул президент.

«Мы проявляем добрые намерения. Но это не значит, что мы будем принимать беспочвенные обвинения против самих себя. Я говорю это здесь — в Джабраиле, здесь, на берегу реки Араз, азербайджанскому народу и всему мира, безосновательные обвинения против нас не останутся без ответа», — цитирует его слова «Интерфакс».