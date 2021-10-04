Министерство Азербайджана подтвердило сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp (обновлено)

В соцсетях Facebook и Instagram, а также мессенджере WhatsApp четвертого октября произошел масштабный сбой.
Об этом говорится в заявлении Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.
По данным ведомства, причины сбоя пока неизвестны.
Отметим, что помимо мобильных приложений этих соцсетей, не работают и веб-версии.
***
В работе социальной сети Facebook, а также принадлежащих компании мессенджера WhatsApp и Instagram произошел сбой.
Проблемы наблюдаются как с доступом к приложениям, так и к десктопным версиям Facebook и Instagram.
Как свидетельствуют данные сервиса Downdetector, сбой носит глобальный характер.
Причины сбоя пока неясны.