Формат Турция-Россия-Азербайджан-Армения достаточен, чтобы исключить риск новой войны на Южном Кавказе, заявил президент Алиев

4 октября, 19:49

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечают большую роль Турции и РФ в обеспечении стабильности на Южном Кавказе, считает формат Турция-Россия-Азербайджан-Армения достаточным для устранения рисков новый войны в регионе.

«Сегодня определены реальные практические рамки сотрудничества в регионе. Турецко-российское сотрудничество является гарантом стабильности в нашем регионе. Армяно-азербайджанские отношения обсуждались во время недавней встречи президентов Турции и России, и мы находимся в постоянном контакте, как с Турцией, так и с Россией. Я, как президент, всегда на связи», — сказал Алиев в понедельник, выступая перед общественностью Джабраилского района, освобожденного от армянской оккупации 4 октября 2020 года.

Алиев отметил, что необходимо устранить риски какой-либо войны в регионе. «Для нас достаточен такой формат: Турция-Россия-Азербайджан-Армения. Кто хочет, тот может присоединиться к нему, кто не хочет – пусть сам знает. В любом случае, ни одна инициатива в регионе сегодня не может быть реализована без согласия Азербайджана. Это должен знать каждый», — добавил азербайджанский лидер (цитата по «Интерфаксу»).

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Алиев ответил Ирану: Пусть раскроют глаза, где они увидели присутствие Израиля в регионе?

4 октября, 18:49

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отвергает обвинения официальных лиц Ирана в присутствии Израиля на азербайджано-иранской государственной границе.

«К сожалению, официальные лица Ирана начали выдвигать против нас необоснованные обвинения. Якобы Азербайджан привел Израиль в этот регион. Пусть раскроют глаза и увидят. Где они видели здесь Израиль?! Здесь нет ни одного человека. Здесь даже нет никакого здания», — сказал Алиев в понедельник на встрече с общественностью Джабраильского района, граничащего с Ираном.

Глава государства заявил, что отвергает все эти заявления Тегерана и требует предоставить доказательства. «Есть доказательства? Нет. Если нет доказательств, каждый должен нести ответственность за то, что он говорит. Мы не можем позволить кому-либо сфабриковать против нас беспочвенную клевету», — подчеркнул президент.

«Мы проявляем добрые намерения. Но это не значит, что мы будем принимать беспочвенные обвинения против самих себя. Я говорю это здесь — в Джабраиле, здесь, на берегу реки Араз, азербайджанскому народу и всему мира, безосновательные обвинения против нас не останутся без ответа», — цитирует его слова «Интерфакс».