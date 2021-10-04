Армяне должны отказаться и откажутся от претензий к Азербайджану и Турции, заявил президент Алиев

4 октября, 19:39

После этого в армянском обществе должны правильно анализировать реальную ситуацию. Они должны уже отказаться от мифологии. Они должны отказаться от химеры о «великой Армении». Они должны отказаться от мифической химеры об «Армении от моря до моря». Они должны отказаться и откажутся от своих территориальных претензий к Азербайджану и Турции. Иного пути нет.

Об этом сказал президент, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, выступая на встрече с представителями общественности Джебраильского района.

«Этой мифологии был положен конец. Всем остальным претензиям Армении против нас постепенно должен быть положен конец. Я сказал это, и я не бросаю слов на ветер. Я сделал все, что до сих пор говорил», — подчеркнул глава государства, слова которого приводит АЗЕРТАДЖ.

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Алиев ответил Ирану: Пусть раскроют глаза, где они увидели присутствие Израиля в регионе?

4 октября, 18:49

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отвергает обвинения официальных лиц Ирана в присутствии Израиля на азербайджано-иранской государственной границе.

«К сожалению, официальные лица Ирана начали выдвигать против нас необоснованные обвинения. Якобы Азербайджан привел Израиль в этот регион. Пусть раскроют глаза и увидят. Где они видели здесь Израиль?! Здесь нет ни одного человека. Здесь даже нет никакого здания», — сказал Алиев в понедельник на встрече с общественностью Джабраильского района, граничащего с Ираном.

Глава государства заявил, что отвергает все эти заявления Тегерана и требует предоставить доказательства. «Есть доказательства? Нет. Если нет доказательств, каждый должен нести ответственность за то, что он говорит. Мы не можем позволить кому-либо сфабриковать против нас беспочвенную клевету», — подчеркнул президент.

«Мы проявляем добрые намерения. Но это не значит, что мы будем принимать беспочвенные обвинения против самих себя. Я говорю это здесь — в Джабраиле, здесь, на берегу реки Араз, азербайджанскому народу и всему мира, безосновательные обвинения против нас не останутся без ответа», — цитирует его слова «Интерфакс».