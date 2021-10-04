Армяне должны отказаться и откажутся от претензий к Азербайджану и Турции, заявил президент Алиев

После этого в армянском обществе должны правильно анализировать реальную ситуацию. Они должны уже отказаться от мифологии. Они должны отказаться от химеры о «великой Армении». Они должны отказаться от мифической химеры об «Армении от моря до моря». Они должны отказаться и откажутся от своих территориальных претензий к Азербайджану и Турции. Иного пути нет.

Об этом сказал президент, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, выступая на встрече с представителями общественности Джебраильского района.

«Этой мифологии был положен конец. Всем остальным претензиям Армении против нас постепенно должен быть положен конец. Я сказал это, и я не бросаю слов на ветер. Я сделал все, что до сих пор говорил», — подчеркнул глава государства, слова которого приводит АЗЕРТАДЖ.