Президент Алиев пообещал довести до сведения мировой общественности информацию о зверствах армян

4 октября, 19:30

Мы добьемся доведения до всего мира исчерпывающей информации о зверствах армян. Этот процесс начался.

Об этом сказал президент, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, выступая на встрече с представителями общественности Джебраильского района.

Глава государства отметил, что мы восстановили и международное право, и историческую справедливость, и человеческую справедливость. «Потому что тот, кто совершил эти разрушения, – не человек. Сегодня покровители Армении должны это увидеть. Даже если не хотят видеть, должны увидеть и увидят. Весь мир видит. Мы уже начали издавать книги. Мы начали проводить презентации», — подчеркнул президент Ильхам Алиев (цитата по АЗЕРТАДЖ).

Президент Азербайджана отметил, что мы не только защитили себя, восстановили свою территорию, но также сломали хребет армянскому фашизму. Размахнувшись в этом регионе и опираясь на поддержку своих иностранных покровителей, армянский фашизм держал под оккупацией нашу территорию на протяжении тридцати лет.

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Алиев ответил Ирану: Пусть раскроют глаза, где они увидели присутствие Израиля в регионе?

4 октября, 18:49

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отвергает обвинения официальных лиц Ирана в присутствии Израиля на азербайджано-иранской государственной границе.

«К сожалению, официальные лица Ирана начали выдвигать против нас необоснованные обвинения. Якобы Азербайджан привел Израиль в этот регион. Пусть раскроют глаза и увидят. Где они видели здесь Израиль?! Здесь нет ни одного человека. Здесь даже нет никакого здания», — сказал Алиев в понедельник на встрече с общественностью Джабраильского района, граничащего с Ираном.

Глава государства заявил, что отвергает все эти заявления Тегерана и требует предоставить доказательства. «Есть доказательства? Нет. Если нет доказательств, каждый должен нести ответственность за то, что он говорит. Мы не можем позволить кому-либо сфабриковать против нас беспочвенную клевету», — подчеркнул президент.

«Мы проявляем добрые намерения. Но это не значит, что мы будем принимать беспочвенные обвинения против самих себя. Я говорю это здесь — в Джабраиле, здесь, на берегу реки Араз, азербайджанскому народу и всему мира, безосновательные обвинения против нас не останутся без ответа», — цитирует его слова «Интерфакс».