Ильхам Алиев: Враг встал на колени перед нами

4 октября, 19:00

Наша Победа во Второй Карабахской войне является исторической. Аналогичной Победы в многовековой истории нашего народа не было. Весь народ объединился для достижения этой Победы, стоял за нашей Армией, которая достойно выполнила приказы Верховного главнокомандующего.

Об этом сказал президент, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, выступая на встрече с представителями общественности Джебраильского района.

«Еще раз хочу сказать, что мы восстановили историческую справедливость, проявив героизм, самоотверженность, проливая кровь, неся потери, изгнали врага с нашей земли, преподали врагу необходимый урок. Враг встал на колени перед нами, поднял белый флаг, и отныне азербайджанский народ будет вечно жить как народ-победитель», — подчеркнул глава государства, слова которого приводит АЗЕРТАДЖ.

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Алиев ответил Ирану: Пусть раскроют глаза, где они увидели присутствие Израиля в регионе?

4 октября, 18:49

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отвергает обвинения официальных лиц Ирана в присутствии Израиля на азербайджано-иранской государственной границе.

«К сожалению, официальные лица Ирана начали выдвигать против нас необоснованные обвинения. Якобы Азербайджан привел Израиль в этот регион. Пусть раскроют глаза и увидят. Где они видели здесь Израиль?! Здесь нет ни одного человека. Здесь даже нет никакого здания», — сказал Алиев в понедельник на встрече с общественностью Джабраильского района, граничащего с Ираном.

Глава государства заявил, что отвергает все эти заявления Тегерана и требует предоставить доказательства. «Есть доказательства? Нет. Если нет доказательств, каждый должен нести ответственность за то, что он говорит. Мы не можем позволить кому-либо сфабриковать против нас беспочвенную клевету», — подчеркнул президент.

«Мы проявляем добрые намерения. Но это не значит, что мы будем принимать беспочвенные обвинения против самих себя. Я говорю это здесь — в Джабраиле, здесь, на берегу реки Араз, азербайджанскому народу и всему мира, безосновательные обвинения против нас не останутся без ответа», — цитирует его слова «Интерфакс».