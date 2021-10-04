Ильхам Алиев: Враг встал на колени перед нами

Наша Победа во Второй Карабахской войне является исторической. Аналогичной Победы в многовековой истории нашего народа не было. Весь народ объединился для достижения этой Победы, стоял за нашей Армией, которая достойно выполнила приказы Верховного главнокомандующего.

Об этом сказал президент, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, выступая на встрече с представителями общественности Джебраильского района.

«Еще раз хочу сказать, что мы восстановили историческую справедливость, проявив героизм, самоотверженность, проливая кровь, неся потери, изгнали врага с нашей земли, преподали врагу необходимый урок. Враг встал на колени перед нами, поднял белый флаг, и отныне азербайджанский народ будет вечно жить как народ-победитель», — подчеркнул глава государства, слова которого приводит АЗЕРТАДЖ.