На Кипре пресечена попытка теракта против израильских бизнесменов, спланированного Ираном

4 октября, 17:14

Пресс-секретарь главы правительства Израиля Матан Сиди подтвердил, что на Кипре был предотвращен акт международного терроризма, целью которого были израильские бизнесмены.

«Вопреки некоторым публикациям, появившимся вчера вечером в связи с инцидентом на Кипре, я хотел бы пояснить от имени служб безопасности, что это был террористический акт со стороны Ирана, направленный против израильских бизнесменов, проживающих на Кипре. Это не уголовный инцидент, бизнесмен Тедди Саги не был персональной целью нападения», – заявил Сиди.

Ранее холдинговая компания израильского миллиардера Тедди Саги опубликовала сообщение, в котором опровергла появившуюся ранее информацию о предотвращении покушения на него, заказанного «русской мафией». В холдинге утверждают, что на момент задержания подозреваемого правоохранительными органами Кипра миллиардер находился в Лондоне, и что на самом деле был сорван иранский теракт против находящихся на Кипре граждан Израиля.

Напомним, что накануне СМИ сообщили о задержании властями Кипра выходца из Азербайджана с российским паспортом, в автомобиле которого был найден пистолет с глушителем, и который готовил покушения на Тедди Саги и еще четверых бизнесменов.

По данным СМИ, киллер был задержан через несколько дней после того, как бизнесмен покинул остров. Убийство было предотвращено спецслужбами Кипра, которые предупредили Саги о готовящемся на него покушении.

Преступник прибыл из турецкой части острова, несколько раз пересек границу между южным и северным Кипром в Никосии.

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«Мы сломаем вам голову, ни на кого не глядя»: Алиев обратился к реваншистам в Армении

4 октября, 12:34

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению отказаться от попыток реванша и пообещал жестко пресекать любые провокации с армянской стороны.

«Я обращаюсь (…) к тем в Армении, кто живет чувствами о реванше — подумайте о себе. Железный кулак здесь, он никуда не делся, он на месте. Не раздражайте нас, ведите себя хорошо. Если будете вести себя хорошо, то сможете жить спокойно. Если же против нас снова будет какая-либо провокация, заявление или действие, мы сломаем вам голову, ни на кого не глядя. Никто не сможет вас защитить», — сказал Алиев во время церемонии поднятия флага Азербайджана в поселке Суговушан Тертерского района, освобожденного от армянской оккупации ровно год назад (цитата по Интерфаксу).

«Сегодня, поднимая государственный флаг, я еще раз отдаю дань памяти нашим шехидам. Я также благодарю народ Азербайджана за то, что он сплотился в кулак во время войны, поддержал армию, поддержал меня, и мы сокрушили голову врага и победили. Отныне мы будем жить вечно как народ-победитель и страна-победитель. Карабах наш! Карабах — это Азербайджан!», — добавил он.