В Узбекистане просят употреблять узбекский язык и отказаться от русского

4 октября, 17:45


В узбекском городе Чирчике начали развешивать в общественных местах объявления, в которых содержится призыв употреблять слова не из русского, а из узбекского языка, сообщает Podrobno.uz.

Подчеркивается, что листки с распечатанными на них словами, напротив русского из которых стоит крестик, а напротив узбекского – галочка, развешиваются в общественных местах, магазинах, кафе, учебных заведениях, транспорте.

«Тот факт, что мы полностью овладели государственным языком, определяет наше уважение и любовь к нации и государству», – говорят власти города.

Также в Сети появились фотографии участников данного «челленджа». Отметим, что согласно закону «О государственном языке» в Узбекистане гражданин волен сам выбирать язык межнационального общения.

Русскоязычные граждане Узбекистана в комментариях нервно реагируют на происходящее в стране. «Поскорее бы уехать из этого сумасшедшего дома», «Эти таблички не челлендж, а прямой запрет говорить на русском языке. Нарушение Конституции Узбекистана», «А русские что, не люди? Раз мы вправе выбрать, на каком языке общаться, зачем тогда клеить таблички и призывать общаться на узбекском?», «Я русскоговорящий узбек, и мне стыдно читать в Интернете такие сообщения, до какой крайности доходят некоторые общественные организации», – пишут люди.

Напомним, что в последние годы ситуация с русским языком в странах Средней Азии обострилась. Так, в Казахстане проходили языковые рейды, участники которых заставляли русскоязычных граждан извиняться на камеру.

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«Мы сломаем вам голову, ни на кого не глядя»: Алиев обратился к реваншистам в Армении

4 октября, 12:34

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению отказаться от попыток реванша и пообещал жестко пресекать любые провокации с армянской стороны.

«Я обращаюсь (…) к тем в Армении, кто живет чувствами о реванше — подумайте о себе. Железный кулак здесь, он никуда не делся, он на месте. Не раздражайте нас, ведите себя хорошо. Если будете вести себя хорошо, то сможете жить спокойно. Если же против нас снова будет какая-либо провокация, заявление или действие, мы сломаем вам голову, ни на кого не глядя. Никто не сможет вас защитить», — сказал Алиев во время церемонии поднятия флага Азербайджана в поселке Суговушан Тертерского района, освобожденного от армянской оккупации ровно год назад (цитата по Интерфаксу).

«Сегодня, поднимая государственный флаг, я еще раз отдаю дань памяти нашим шехидам. Я также благодарю народ Азербайджана за то, что он сплотился в кулак во время войны, поддержал армию, поддержал меня, и мы сокрушили голову врага и победили. Отныне мы будем жить вечно как народ-победитель и страна-победитель. Карабах наш! Карабах — это Азербайджан!», — добавил он.