В Узбекистане просят употреблять узбекский язык и отказаться от русского



В узбекском городе Чирчике начали развешивать в общественных местах объявления, в которых содержится призыв употреблять слова не из русского, а из узбекского языка, сообщает Podrobno.uz.

Подчеркивается, что листки с распечатанными на них словами, напротив русского из которых стоит крестик, а напротив узбекского – галочка, развешиваются в общественных местах, магазинах, кафе, учебных заведениях, транспорте.

«Тот факт, что мы полностью овладели государственным языком, определяет наше уважение и любовь к нации и государству», – говорят власти города.

Также в Сети появились фотографии участников данного «челленджа». Отметим, что согласно закону «О государственном языке» в Узбекистане гражданин волен сам выбирать язык межнационального общения.

Русскоязычные граждане Узбекистана в комментариях нервно реагируют на происходящее в стране. «Поскорее бы уехать из этого сумасшедшего дома», «Эти таблички не челлендж, а прямой запрет говорить на русском языке. Нарушение Конституции Узбекистана», «А русские что, не люди? Раз мы вправе выбрать, на каком языке общаться, зачем тогда клеить таблички и призывать общаться на узбекском?», «Я русскоговорящий узбек, и мне стыдно читать в Интернете такие сообщения, до какой крайности доходят некоторые общественные организации», – пишут люди.

Напомним, что в последние годы ситуация с русским языком в странах Средней Азии обострилась. Так, в Казахстане проходили языковые рейды, участники которых заставляли русскоязычных граждан извиняться на камеру.

