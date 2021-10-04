ВМС Турции выдворили судно Nautical Geo за пределы вод страны

4 октября, 17:30


Судно ВМС Турции выдворило иностранное исследовательское судно Nautical Geo, нарушившее границы континентального шельфа страны в Средиземном море. Об этом сообщает в понедельник Министерство национальной обороны Турции.

В сообщении напоминается, что власти Турции еще 29 сентября распространили международное уведомление Navtex (международная автоматизированная система оповещения) в связи с незаконными планами научно-исследовательского судна, задействованного властями греческой общины Кипра, передает «Анадолу».

Зона работ судна Nautical Geo под флагом Мальты должна была охватить и воды Турции. Компания, управляющая судном, действует в Италии, в связи с чем Анкара предприняла дипломатические усилия в Риме. Турецкая сторона подчеркнула, что все действия судов в этой части Средиземного моря должны в обязательном порядке координироваться с Анкарой.

Несмотря на это, утром 3 октября Nautical Geo пересекло границы континентального шельфа Турции, в ответ на, что были предприняты предупредительные действия и в этот сектор Средиземноморья выдвинулось одно из судов ВМС Турции. Военное судно выдворило нарушителя за пределы вод страны.

Схожий инцидент имел место на прошлой неделе, когда Nautical Geo попытался провести работы в водах Турции к востоку от острова Крит.

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«Мы сломаем вам голову, ни на кого не глядя»: Алиев обратился к реваншистам в Армении

4 октября, 12:34

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению отказаться от попыток реванша и пообещал жестко пресекать любые провокации с армянской стороны.

«Я обращаюсь (…) к тем в Армении, кто живет чувствами о реванше — подумайте о себе. Железный кулак здесь, он никуда не делся, он на месте. Не раздражайте нас, ведите себя хорошо. Если будете вести себя хорошо, то сможете жить спокойно. Если же против нас снова будет какая-либо провокация, заявление или действие, мы сломаем вам голову, ни на кого не глядя. Никто не сможет вас защитить», — сказал Алиев во время церемонии поднятия флага Азербайджана в поселке Суговушан Тертерского района, освобожденного от армянской оккупации ровно год назад (цитата по Интерфаксу).

«Сегодня, поднимая государственный флаг, я еще раз отдаю дань памяти нашим шехидам. Я также благодарю народ Азербайджана за то, что он сплотился в кулак во время войны, поддержал армию, поддержал меня, и мы сокрушили голову врага и победили. Отныне мы будем жить вечно как народ-победитель и страна-победитель. Карабах наш! Карабах — это Азербайджан!», — добавил он.