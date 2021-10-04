ВМС Турции выдворили судно Nautical Geo за пределы вод страны



Судно ВМС Турции выдворило иностранное исследовательское судно Nautical Geo, нарушившее границы континентального шельфа страны в Средиземном море. Об этом сообщает в понедельник Министерство национальной обороны Турции.

В сообщении напоминается, что власти Турции еще 29 сентября распространили международное уведомление Navtex (международная автоматизированная система оповещения) в связи с незаконными планами научно-исследовательского судна, задействованного властями греческой общины Кипра, передает «Анадолу».

Зона работ судна Nautical Geo под флагом Мальты должна была охватить и воды Турции. Компания, управляющая судном, действует в Италии, в связи с чем Анкара предприняла дипломатические усилия в Риме. Турецкая сторона подчеркнула, что все действия судов в этой части Средиземного моря должны в обязательном порядке координироваться с Анкарой.

Несмотря на это, утром 3 октября Nautical Geo пересекло границы континентального шельфа Турции, в ответ на, что были предприняты предупредительные действия и в этот сектор Средиземноморья выдвинулось одно из судов ВМС Турции. Военное судно выдворило нарушителя за пределы вод страны.

Схожий инцидент имел место на прошлой неделе, когда Nautical Geo попытался провести работы в водах Турции к востоку от острова Крит.