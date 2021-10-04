Турция доставила в Афганистан 33 тонны продовольственной помощи

4 октября, 18:20

Турция доставила в Афганистан 33 тонны продовольственной помощи. Об этом сообщил посол Турции в Кабуле Джихад Эргинай на церемонии передачи помощи в афганской столице, передает «Анадолу».

«Турецкое общество Красного Полумесяца и другие организации Турции продолжат оказывать поддержку Афганистану и афганскому народу. Это — гуманитарный долг», — сказал турецкий посол.

Дипломат напомнил, что помощь афганскому народу предоставлялась и ранее.

Турецкий посол призвал все страны мира оказать гуманитарную помощь Афганистану.

«Предоставленная сегодня нами помощь Афганистану вступила в новый этап, так как была доставлена более масштабная продовольственная помощь — 33 тонны. В рамках этих инициатив будет распределено около 2 тыс. продовольственных посылок, которые удовлетворят месячные потребности 16 тыс. человек. Турция оказала эту помощь посредством Турецкого общества Красного Полумесяца. Поддержку в раздаче продовольствия окажет Афганское общество Красного Полумесяца. Приближается зима. Мы вновь доставим продовольствие, а также предметы первой необходимости в зимний период», -добавил посол.

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Алиев ответил Ирану: Пусть раскроют глаза, где они увидели присутствие Израиля в регионе?

4 октября, 18:49

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отвергает обвинения официальных лиц Ирана в присутствии Израиля на азербайджано-иранской государственной границе.

«К сожалению, официальные лица Ирана начали выдвигать против нас необоснованные обвинения. Якобы Азербайджан привел Израиль в этот регион. Пусть раскроют глаза и увидят. Где они видели здесь Израиль?! Здесь нет ни одного человека. Здесь даже нет никакого здания», — сказал Алиев в понедельник на встрече с общественностью Джабраильского района, граничащего с Ираном.

Глава государства заявил, что отвергает все эти заявления Тегерана и требует предоставить доказательства. «Есть доказательства? Нет. Если нет доказательств, каждый должен нести ответственность за то, что он говорит. Мы не можем позволить кому-либо сфабриковать против нас беспочвенную клевету», — подчеркнул президент.

«Мы проявляем добрые намерения. Но это не значит, что мы будем принимать беспочвенные обвинения против самих себя. Я говорю это здесь — в Джабраиле, здесь, на берегу реки Араз, азербайджанскому народу и всему мира, безосновательные обвинения против нас не останутся без ответа», — цитирует его слова «Интерфакс».