Турция доставила в Афганистан 33 тонны продовольственной помощи. Об этом сообщил посол Турции в Кабуле Джихад Эргинай на церемонии передачи помощи в афганской столице, передает «Анадолу».
«Турецкое общество Красного Полумесяца и другие организации Турции продолжат оказывать поддержку Афганистану и афганскому народу. Это — гуманитарный долг», — сказал турецкий посол.
Дипломат напомнил, что помощь афганскому народу предоставлялась и ранее.
Турецкий посол призвал все страны мира оказать гуманитарную помощь Афганистану.
«Предоставленная сегодня нами помощь Афганистану вступила в новый этап, так как была доставлена более масштабная продовольственная помощь — 33 тонны. В рамках этих инициатив будет распределено около 2 тыс. продовольственных посылок, которые удовлетворят месячные потребности 16 тыс. человек. Турция оказала эту помощь посредством Турецкого общества Красного Полумесяца. Поддержку в раздаче продовольствия окажет Афганское общество Красного Полумесяца. Приближается зима. Мы вновь доставим продовольствие, а также предметы первой необходимости в зимний период», -добавил посол.