Йенс Столтенберг предложил возобновить формат Россия-НАТО

4 октября, 17:02


Генсек НАТО Йенс Столтенберг на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в ходе генассамблеи ООН в Нью-Йорке предложил восстановить формат «Россия-НАТО».

Об этом сообщил председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

Сенатор в составе российской делегации участвовал в мероприятиях генассамблеи ООН.

«Столтенберг, прийдя со своими соратниками к нам в комнату для переговоров, сказал, что надо восстанавливать, все-таки, формат «Россия-НАТО», мы слишком устали уже от пикировки», — рассказал парламентарий на заседании комитета СФ.

По словам Карасина, глава российского МИД в свою очередь предложил достичь договоренностей по конкретным вопросам, чтобы «все опять не слилось к безрезультатным разговорам на долгие годы, при этом западные партнеры стали бы все время обвинять нас в страшных грехах публично».

По словам законодателя, Лавров предложил обсудить вопрос об отведении вооруженных сил «в местах соприкосновения, условно говоря, на 20-30 километров».

«Давайте подпишем такую бумагу, и дальше диалог будет немного проще», — привел Карасин высказывание главы МИД. Столтенберг, по его словам, на это ответил: «Ну что вы, это невозможно». Он предложил России вернуть своего представителя обратно в Брюссель.

Карасин пояснил, что конкретных договоренностей в ходе встречи достигнуто не было, «но все собеседники такого плана хорошо поняли, что «легкой прогулки» ни у кого не будет.

Карасин также сообщил, что непростыми переговоры были у российской стороны и с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем. Он прочеркнул, что в России хорошо понимают, что у нас говорят официальные представители западных структур, в том числе и публично. «Мы будем всегда жестко отстаивать свои национальные интересы», — подчеркнул он.

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«Мы сломаем вам голову, ни на кого не глядя»: Алиев обратился к реваншистам в Армении

4 октября, 12:34

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению отказаться от попыток реванша и пообещал жестко пресекать любые провокации с армянской стороны.

«Я обращаюсь (…) к тем в Армении, кто живет чувствами о реванше — подумайте о себе. Железный кулак здесь, он никуда не делся, он на месте. Не раздражайте нас, ведите себя хорошо. Если будете вести себя хорошо, то сможете жить спокойно. Если же против нас снова будет какая-либо провокация, заявление или действие, мы сломаем вам голову, ни на кого не глядя. Никто не сможет вас защитить», — сказал Алиев во время церемонии поднятия флага Азербайджана в поселке Суговушан Тертерского района, освобожденного от армянской оккупации ровно год назад (цитата по Интерфаксу).

«Сегодня, поднимая государственный флаг, я еще раз отдаю дань памяти нашим шехидам. Я также благодарю народ Азербайджана за то, что он сплотился в кулак во время войны, поддержал армию, поддержал меня, и мы сокрушили голову врага и победили. Отныне мы будем жить вечно как народ-победитель и страна-победитель. Карабах наш! Карабах — это Азербайджан!», — добавил он.