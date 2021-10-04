Йенс Столтенберг предложил возобновить формат Россия-НАТО



Генсек НАТО Йенс Столтенберг на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в ходе генассамблеи ООН в Нью-Йорке предложил восстановить формат «Россия-НАТО».

Об этом сообщил председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

Сенатор в составе российской делегации участвовал в мероприятиях генассамблеи ООН.

«Столтенберг, прийдя со своими соратниками к нам в комнату для переговоров, сказал, что надо восстанавливать, все-таки, формат «Россия-НАТО», мы слишком устали уже от пикировки», — рассказал парламентарий на заседании комитета СФ.

По словам Карасина, глава российского МИД в свою очередь предложил достичь договоренностей по конкретным вопросам, чтобы «все опять не слилось к безрезультатным разговорам на долгие годы, при этом западные партнеры стали бы все время обвинять нас в страшных грехах публично».

По словам законодателя, Лавров предложил обсудить вопрос об отведении вооруженных сил «в местах соприкосновения, условно говоря, на 20-30 километров».

«Давайте подпишем такую бумагу, и дальше диалог будет немного проще», — привел Карасин высказывание главы МИД. Столтенберг, по его словам, на это ответил: «Ну что вы, это невозможно». Он предложил России вернуть своего представителя обратно в Брюссель.

Карасин пояснил, что конкретных договоренностей в ходе встречи достигнуто не было, «но все собеседники такого плана хорошо поняли, что «легкой прогулки» ни у кого не будет.

Карасин также сообщил, что непростыми переговоры были у российской стороны и с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем. Он прочеркнул, что в России хорошо понимают, что у нас говорят официальные представители западных структур, в том числе и публично. «Мы будем всегда жестко отстаивать свои национальные интересы», — подчеркнул он.