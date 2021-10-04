Кабул погрузится во тьму из-за невыплат «Талибана»

4 октября, 16:32

Подача электроэнергии в столицу Афганистана Кабул может прекратиться к зиме, поскольку представители движения «Талибан» не оплатили счета за ее поставки. О невыплатах стало известно газете The Wall Street Journal.

По словам экс-главы государственной энергетической корпорации Афганистана (DABS) Дауда Нурзая, правительство талибов так и не возобновило сбор денег за электричество с потребителей. «Последствия коснутся всей страны, но особенно заметны будут именно в Кабуле», — отметил эксперт.

Половина поставок электроэнергии в Афганистан приходится на Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан. Часть страны получает электроэнергию из Ирана. Согласно заключенным контрактам, из-за невыплат поставщики имеют право полностью отключить подачу электроэнергии. В исламской республике фактически нет национальной энергетической системы, а местное производство на ГЭС пострадало в результате засухи.

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«Мы сломаем вам голову, ни на кого не глядя»: Алиев обратился к реваншистам в Армении

4 октября, 12:34

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению отказаться от попыток реванша и пообещал жестко пресекать любые провокации с армянской стороны.

«Я обращаюсь (…) к тем в Армении, кто живет чувствами о реванше — подумайте о себе. Железный кулак здесь, он никуда не делся, он на месте. Не раздражайте нас, ведите себя хорошо. Если будете вести себя хорошо, то сможете жить спокойно. Если же против нас снова будет какая-либо провокация, заявление или действие, мы сломаем вам голову, ни на кого не глядя. Никто не сможет вас защитить», — сказал Алиев во время церемонии поднятия флага Азербайджана в поселке Суговушан Тертерского района, освобожденного от армянской оккупации ровно год назад (цитата по Интерфаксу).

«Сегодня, поднимая государственный флаг, я еще раз отдаю дань памяти нашим шехидам. Я также благодарю народ Азербайджана за то, что он сплотился в кулак во время войны, поддержал армию, поддержал меня, и мы сокрушили голову врага и победили. Отныне мы будем жить вечно как народ-победитель и страна-победитель. Карабах наш! Карабах — это Азербайджан!», — добавил он.