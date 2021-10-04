Кабул погрузится во тьму из-за невыплат «Талибана»

Подача электроэнергии в столицу Афганистана Кабул может прекратиться к зиме, поскольку представители движения «Талибан» не оплатили счета за ее поставки. О невыплатах стало известно газете The Wall Street Journal.

По словам экс-главы государственной энергетической корпорации Афганистана (DABS) Дауда Нурзая, правительство талибов так и не возобновило сбор денег за электричество с потребителей. «Последствия коснутся всей страны, но особенно заметны будут именно в Кабуле», — отметил эксперт.

Половина поставок электроэнергии в Афганистан приходится на Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан. Часть страны получает электроэнергию из Ирана. Согласно заключенным контрактам, из-за невыплат поставщики имеют право полностью отключить подачу электроэнергии. В исламской республике фактически нет национальной энергетической системы, а местное производство на ГЭС пострадало в результате засухи.