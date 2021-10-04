Грузия закрыла дорогу для армянских грузовиков

Вот уже около 10 дней армянские грузовики стоят на дороге, ведущей к Ларсу. Об этом в беседе с корреспондентом Новости Армении сообщил один из водителей Тарон Маркарян.

Он сказал, что на дороге стоит около 200 грузовиков. «Нам не позволяют проехать. Объяснение одно — для армян дорога закрыта. На наших глазах проезжают машины с грузинскими, азербайджанскими номерами, а нам не разрешают проехать», — сообщил Маркарян.

Водителям сообщили, что проезд будет закрыт еще неделю: «Это умышленный шаг для блокады Армении. Есть люди, которые находятся здесь 10 дней».