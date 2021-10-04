В Китае предупредили о появлении нового «вируса Х»

4 октября, 12:17

Глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу заявил, что человечество в будущем столкнется с новым «вирусом X», и предложил принцип взаимодействия для подготовки к борьбе с ним. Об этом он рассказал в рамках киотского онлайн-форума «Наука и технологии в обществе», передает РИА Новости.

По его словам, несмотря на борьбу с коронавирусом, мир в будущем обязательно столкнется с так называемым вирусом Х, характеристики которого пока никому не известны. Он может возникнуть в любое время и в любом месте, подчеркнул Гао Фу.

«Для будущего человечества необходимо работать над решением проблемы вместе. В связи с чем я предлагаю «принцип четырех C»: сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), обмен информацией (communication) и координация, порой и с третьей стороной (coordination)», — добавил он.

Глава CDC также подчеркнул, что человечество сегодня борется не только с пандемией коронавируса, но и с «инфодемией, когда актуальная информация и дезинформация переплетаются».

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«Мы сломаем вам голову, ни на кого не глядя»: Алиев обратился к реваншистам в Армении

4 октября, 12:34

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению отказаться от попыток реванша и пообещал жестко пресекать любые провокации с армянской стороны.

«Я обращаюсь (…) к тем в Армении, кто живет чувствами о реванше — подумайте о себе. Железный кулак здесь, он никуда не делся, он на месте. Не раздражайте нас, ведите себя хорошо. Если будете вести себя хорошо, то сможете жить спокойно. Если же против нас снова будет какая-либо провокация, заявление или действие, мы сломаем вам голову, ни на кого не глядя. Никто не сможет вас защитить», — сказал Алиев во время церемонии поднятия флага Азербайджана в поселке Суговушан Тертерского района, освобожденного от армянской оккупации ровно год назад (цитата по Интерфаксу).

«Сегодня, поднимая государственный флаг, я еще раз отдаю дань памяти нашим шехидам. Я также благодарю народ Азербайджана за то, что он сплотился в кулак во время войны, поддержал армию, поддержал меня, и мы сокрушили голову врага и победили. Отныне мы будем жить вечно как народ-победитель и страна-победитель. Карабах наш! Карабах — это Азербайджан!», — добавил он.