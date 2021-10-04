В Китае предупредили о появлении нового «вируса Х»

Глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу заявил, что человечество в будущем столкнется с новым «вирусом X», и предложил принцип взаимодействия для подготовки к борьбе с ним. Об этом он рассказал в рамках киотского онлайн-форума «Наука и технологии в обществе», передает РИА Новости.

По его словам, несмотря на борьбу с коронавирусом, мир в будущем обязательно столкнется с так называемым вирусом Х, характеристики которого пока никому не известны. Он может возникнуть в любое время и в любом месте, подчеркнул Гао Фу.

«Для будущего человечества необходимо работать над решением проблемы вместе. В связи с чем я предлагаю «принцип четырех C»: сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), обмен информацией (communication) и координация, порой и с третьей стороной (coordination)», — добавил он.

Глава CDC также подчеркнул, что человечество сегодня борется не только с пандемией коронавируса, но и с «инфодемией, когда актуальная информация и дезинформация переплетаются».