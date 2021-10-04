Британские военные начали доставлять топливо на АЗС

Военнослужащие британской армии в понедельник начали помогать в доставке бензина на автозаправочные станции Соединенного Королевства для разрешения продолжающегося в стране топливного кризиса. По информации агентства Reuters, один из бензовозов с военным водителем за рулем прибыл на АЗС в местечке Хемел-Хампстед графства Хартфордшир на юго-востоке Англии.
Именно заправки этого региона, а также Лондона, где сохраняется наиболее тяжелая ситуация с доставкой топлива, будут основными направлениями применения военной помощи. Всего в «Операции Эскалин» задействованы 200 военнослужащих. Из них половина — водители, половина — сопровождающие.