ЕС призвал Грузию к сдержанности и соблюдению закона после ареста Саакашвили

Евросоюз призвал власти и оппозицию Грузии после ареста Саакашвили соблюдать сдержанность и верховенство закона. Об этом сообщила ТАСС представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.
«После возвращения в Грузию бывшего президента [Михаила] Саакашвили и последовавшим за этим арестом ЕС призывает власти и оппозицию Грузии действовать сдержанно и соблюдать верховенство закона, — заявила она. — Фундаментальные права и надлежащие судебные процедуры должны соблюдаться в рамках транспарентного и справедливого судебного разбирательства в соответствии с верховенством закона».
Массрали призвала все стороны предпринять «усилия, направленные на деэскалацию».
Она также подчеркнула, что «иклюзивный парламентский процесс, политическая стабильность и независимость судебной системы являются предварительными условиями для углубления партнерства этой страны с ЕС в рамках соглашения об ассоциации».