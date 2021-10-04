Сеул и Пхеньян восстанавливают каналы связи

4 октября, 12:20


КНДР и Южная Корея возобновили связь в понедельник, 4 октября, после того как Пхеньян приостановил ее в августе, что вызвало беспокойство во всем мире. Как сообщило министерство объединения Республики Корея, официальные лица обеих стран провели первый примерно за два месяца  телефонный разговор. «Правительство считает, что с восстановлением каналов связи между Югом и Севером заложена основа для восстановления межкорейских отношений», — цитирует агентство AFP заявление министерства.

Северокорейское информационное агентство ЦТАК передает, что лидер КНДР Ким Чен Ын на минувшей неделе «выразил намерение восстановить прерванные линии связи между Севером и Югом» в рамках усилий установить «прочный мир» на Корейском полуострове.

Такое решение принято всего несколько дней спустя после того, как Пхеньян вызвал озабоченность международного сообщества  серией ракетных испытаний. Эти испытания стали поводом для экстренного созыва Совета Безопасности ООН.

В конце июля оба корейских государства объявили о возобновлении контактов по всем существующим каналам  трансграничной связи и тем самым подали своего рода сигнал о сближении. До этого связь между Севером и Югом была прервана на год. Но ослабление напряженности длилось недолго: менее чем через две недели Пхеньян перестал отвечать на звонки Сеула, протестуя против совместных военных учений Южной Кореи и США.

В июне прошлого года Пхеньян в одностороннем порядке прервал все официальные военные и политические контакты с Сеулом после того, как южнокорейские активисты отправили через границу листовки антипхеньянского содержания.

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«Мы сломаем вам голову, ни на кого не глядя»: Алиев обратился к реваншистам в Армении

4 октября, 12:34

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению отказаться от попыток реванша и пообещал жестко пресекать любые провокации с армянской стороны.

«Я обращаюсь (…) к тем в Армении, кто живет чувствами о реванше — подумайте о себе. Железный кулак здесь, он никуда не делся, он на месте. Не раздражайте нас, ведите себя хорошо. Если будете вести себя хорошо, то сможете жить спокойно. Если же против нас снова будет какая-либо провокация, заявление или действие, мы сломаем вам голову, ни на кого не глядя. Никто не сможет вас защитить», — сказал Алиев во время церемонии поднятия флага Азербайджана в поселке Суговушан Тертерского района, освобожденного от армянской оккупации ровно год назад (цитата по Интерфаксу).

«Сегодня, поднимая государственный флаг, я еще раз отдаю дань памяти нашим шехидам. Я также благодарю народ Азербайджана за то, что он сплотился в кулак во время войны, поддержал армию, поддержал меня, и мы сокрушили голову врага и победили. Отныне мы будем жить вечно как народ-победитель и страна-победитель. Карабах наш! Карабах — это Азербайджан!», — добавил он.